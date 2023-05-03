«Война с Россией – это борьба с материнской структурой» – украинский психолог

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Украинское сознание поражено идеей вторичности – когда ненависть к русским и России становится смыслом существования.

Об этом в эфире канала «Альфа и Омега» заявил украинский психолог Олег Хомяк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Весь объединяющий центр Украины – это Путин. Это человек, который сделал максимально много для объединения украинской нации, кровавым способом, но это человек, благодаря действиям которого происходит сплочение. Но если это будет таким способом происходить, это, конечно, драма. Это называется зависимость, чистая зависимость. Я не стал автономным, я становлюсь всё время собой в борьбе с кем-то», – сказал Хомяк.

«Много же говорится о том, что мы как держава до сих пор находимся в состоянии перерезания пуповины, и только сейчас мы окончательно отрезаемся от России», – вставил соведущий эфира Николай Фельдман.

«Ты знаешь, что ты буквально какую метафору говоришь – что Украина отрезает пуповину от чего – от России. То есть Россия – материнская структура. Это бессознательное переживание большинства граждан, которые считают, что они воюют с Россией просто как с врагом. А это реально выглядит как борьба с материнской структурой», – ответил психолог.

«Это и есть материнская структура относительно прошлого проекта», – признал Фельдман.

«Да, а отсюда идёт эта идея вторичности. Мы колония, мы жертва – то, чем гордятся огромное число людей, является не больше, чем часть этого проекта вторичности. То есть чем больше ты об этом говоришь, тем больше ты закрепляешь себя в этой связке», – объяснил Хомяк.