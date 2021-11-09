«Война с Россией» и некомпетентность Зе-власти ведут Украину к энергетическому коллапсу – экономист

После нескольких лет введения санкций против России, заявлений о войне и разрыва экономических связей – украинская власть обнаружила, что экономика нуждается в дополнительных поставках российских энергоносителей и начала требовать их у России.

Об этом в эфире Politeka Online заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мир поменялся. Ситуация в мире совершенно другая, а тут Украина с претензиями – «а мы хотим купить сегодня на сегодня и много» (как наш президент вдруг заявляет), «а мы хотим чтобы вот сегодня Россия увеличила нам транзит на 55 миллиардов кубов газа». В ответ он слышит – «а где контракты? Если у нас никто не покупает дополнительные 55 миллиардов, как мы вам увеличим? Мы же должны поставлять кому-то, должен быть покупатель, заказчик, он должен оплатить, он должен взять определенные обязательства».

То есть, вот такие безответственные заявления просто свидетельствуют о крайне низком уровне госуправления. Дальше экстренно запросили в Казахстане, Казахстан сказал – «нет, Россия не блокирует, но две проблемы».

Первая – российская железная дорога действительно загружена, эти дополнительные большие поставки ни в каких графиках не были учтены, и, опять-таки, никаких контрактов на перевозку не было. Нужно какое-то время, это не делается мгновенно. Не так, что пустая дорога стоит, ждет.

Второй вопрос, который возник там, насколько я знаю – а вагоны где? Выясняется, что для таких объемов вагоны распределены, они заняты перевозками, многие были законтрактованы на поставки в Китай.

Эти технические вопросы кто-то же должен решать, кто-то должен понимать, кто-то должен вести переговоры. И так абсолютно по всем вопросам. Почему у нас повсеместный пролет? Потому что появились люди, которые думают, что управлять государством можно словами, заявлениями – «а дайте нам сейчас 55 миллиардов кубов газа», «срочно, сколько-то там миллионов тонн угля завезите нам» и так далее…

А это нужно было готовить заранее, вместо того чтобы заявлять, что мы никогда у них не будем покупать – ни энергию, ни уголь, специально принимать решения по ограничениям, непрерывно твердить, что мы находимся в состоянии войны, что мы не будем торговать… вводить санкции какие-то.

Если вы не можете у себя наладить и понимаете, что вы абсолютно зависимы, то вы, извините меня, обязаны себя иначе вести.

Потому что сейчас получается тотальное политическое фиаско – после всей этой риторики украинской власти получается, что мы в сторону той же России, Белоруссии – стоим с протянутой рукой и говорим: «ну спасите нас». И какой-нибудь Батька или еще кто-то там, российские лидеры говорят: «ну это же братский народ, мы вам поможем, но по ценам в 5 раз выше».

Эта риторика власти, которая ничего не решает в конечном счете, приводит к колоссальнейшим убыткам – газ мы покупаем по биржевым европейским ценам, которые колеблются в районе 1000 долларов за тысячу кубов газа, наша промышленность становится неконкурентоспособна, и многие предприятия остановились уже, еще больше остановятся, вероятно, в течение ближайших месяцев.

Это следствие некомпетентности. Похоже, что надвигается действительно очень большой кризис, и самая большая беда – что эти люди при власти даже не понимают, чего они не понимают», – заключил Виктор Суслов.