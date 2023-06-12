Война сделала Украину нежизнеспособной – Ермолаев

Вадим Москаленко .  
12.06.2023 21:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Война против России сделала значительные территории Украины не пригодными для жизни большого количества человек.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Война против России сделала значительные территории Украины не пригодными для жизни большого количества человек....

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«Военные эксперты часто используют термин «перемалывание противника», имея в виду трагедии, связанные с уничтожением живой силы. И мы видим, что война на самом деле перемалывает структуру нашей страны, изменяя её до неузнаваемости, делая некоторые территории нежизнеспособными.

Причём речь идёт о территориях как комплексах. Уже два комплекса, Донбасс и Таврия, разрушены буквально. Это и есть одна из тех глубинных сторон войны. Когда военные действия приводят не только к военным успехам и поражениям, а к изменению качества нашей страны до неузнаваемости, а в некоторых случаях – до нежизнеспособности», – сказал Ермолаев.

Он выразил сомнения, что даже в случае возвращения территорий Украина когда-либо сможет их восстановить.

«Если некоторые центры будут разрушены в плане своей жизнеспособности, то вопрос будет уже не в том, отвоюем ли мы физически эти территории, а в том, в состоянии ли мы создать условия для новой жизнеспособной социально-экономической системы», – добавил политолог.

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