«Война Севера и Юга»: О чем скажет Путин в Петербурге
Речь президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет чрезвычайно важной для мировой политики.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил финансовый аналитик и экономист Михаил Беляев, полагающий, что речь президента будет поделена на два основных посыла.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Во-первых, президент отметит, что Россия продолжает играть важную роль в мировом экономическом пространстве, поэтому заморозка сотрудничества нашей страны по многим вопросам с объявившими санкции государствами грозит привести к разрушению всей конструкции торгового баланса планеты.
Во-вторых, глава государства сконцентрируется на теме, являющейся одним из девизов форума: мир находится на пороге новой экономической реальности», – сказал Беляев «Московскому комсомольцу».
По его словам, в последние годы стало очевидно, что традиционные финансовые центры постепенно утрачивают свои позиции, а их место занимают новые и ранее не входившие в международную бизнес-элиту.
Эксперт отмечает, что создавшиеся геополитические условия, которые можно назвать «новой холодной войной», являются противостоянием Запада не только с одной Россией, а со всем Востоком.
«Сформированная годами западная экономическая модель, действующая в настоящее время на мировом рынке, утратила свою актуальность. Уделяя повышенное внимание техническим аспектам, западные государства обострили социальные проблемы, причем не только среди собственного населения, но и в мировом масштабе», – подчеркивает экономист.
Он прогнозирует, что в речи российского президента прозвучит готовность к экономическому взаимодействию с новыми партнерами.
«Скорее всего, в выступлении Путина прозвучит тезис о том, что нынешние события по своей эпохальности тождественны международному конфликту «богатого Севера с бедным Югом», случившемуся во второй половине 1960-х годов, когда по планете прокатилась волна деколонизации, приведшая к новому мировому порядку.
В нашей ситуации столкновение произойдет между Западом и Востоком, причем страны азиатского региона, судя по всему, могут рассчитывать на значительный перевес в этом противостоянии. Поэтому Путин в своей речи продемонстрирует открытость России к взаимодействию с любыми новыми экономическими партнерами в новых реалиях», – резюмировал Беляев.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.