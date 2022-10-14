«Война слетает с катушек, договорняки больше не работают» – Алкснис

Новости Украины

Современные «странные» войны отличаются от классических множеством взаимных договорённостей, и когда вдруг одна из сторон их нарушает, начинает шататься вся конструкция с самыми непредсказуемыми результатами.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявила российский политический обозреватель Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эту войну часто называют «странная война» – она действительно странная. Мы живём во времена, когда классическая война стенка на стенку с бескомпромиссными боями до упора – здесь всё организовано по-другому. У нас гибридные войны, мы здесь играем, здесь не играем, здесь воюем, там торгуем, здесь договариваемся, здесь воюем против других совместно. Это реальность. Мне кажется, что были и есть договорённости, достигнутые на достаточно высоком уровне, о правилах идущего противостояния. То, что наши – не трогали критически важную инфраструктуру. То есть, с одной стороны, военные говорят надо-надо-надо – я могу привести кучу политических, социально-экономических, гуманитарных причин, чем могло быть вызвано решение не трогать. И там отдельным пунктом может быть, что это не только гуманитарные соображения, не только соображения выгоды, что у нас есть планы на эту инфраструктуру, что потом она нам понадобится, но и то, что там могли быть какие-то договорённости, и именно – в этом проблема. Мы наблюдаем беспрерывные нарушения договорённостей. Как это выглядит классически: договариваются два субъекта о каких-то правилах, и в какой-то момент один из них нарушает правила, и он несёт ответственность, и к нему можно применить какие-то санкции. Но в том-то и проблема, что мы не уверены, что нарушил именно этот субъект. Нарушить договорённости мог кто-то на среднем или даже на достаточно низком уровне, потому что у него там какие-то свои интересы», – рассказала Алкснис.

В этой связи она выразила уверенность, что считать Киев безоговорочной и безвольной марионеткой Запада – ошибочно.

«У киевских властей собственные интересы и цели, они, скорее, младший партнёр. Да, их считают марионетками, но чёрта с два они марионетки, они действуют в собственных интересах, а в их интересах, чтобы война продолжалась как можно дольше и становилась как можно масштабнее. Плевать им на Украину. Что у Зеленского, что у олигархов, что у даже управленческого звена на уровне областей – им выгодно, чтобы война продолжалась. Под эту войну им дают ресурсы, им дадут убежище, если совсем все плохо, будут давать ресурсы для борьбы в изгнании против России, у них всё завязано на эту войну», – объяснила политолог.

В связи с этим она допустила, что тот же теракт на Крымском мосту мог быть осуществлён без ведома США.

«Теракт мог быть осуществлён без американцев, и при этом решение принималось, с одной стороны, в Киеве, а с другой, например, при поддержке какого-то среднего звена британских спецслужб, может, высокого уровня, но не высшего. В этой ситуации нарушается иерархия, в которой мы находимся, всё расшатывается, и той стройной вертикали власти, которая была у американцев, больше нет. И каждый играет в свою игру. Глядя на Байдена, глядя на то, как внутри между собой эта администрация грызётся, склоки между трампистами и демократами. А когда ты видишь, что гегемона начинает изнутри разрывать на части, разумеется, твоя свобода манёвра резко увеличивается, и ты начинаешь ориентироваться, в первую очередь, на собственные интересы, как тебе вывернуться из ситуации, чтобы и максимально сохранить голову, и приобрести капитал в этой мутной водичке. Это, в первую очередь, выгодно Киеву. И с большой вероятностью выгодно Лондону», – заключила Алкснис.