Война, спасшая Ленинград. К годовщине окончания Финской кампании

12.03.2021, Москва, Максим Карпенко

12 марта отмечается очередная годовщина подписания Московского мирного договора между СССР и Финляндией, которым в 1940 году завершилась советско-финская война. Ее итогами стало присоединение к СССР 11% территории Финляндии, смещение границы от Ленинграда, в результате чего Ладожское озеро полностью отошло к Советскому Союзу. Подвиг наших солдат в этой войне называют одним из самых недооцененных. В перестроечное время и вовсе заявляли о том, что финская кампания была «бессмысленной агрессией», умалчивая, что как раз ее итоги позволили спасти Северную столицу от захвата гитлеровцами. Кроме того, по итогам зимней войны советское руководство провело модернизацию армии накануне вторжения фашистов.

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«Главной стратегической задачей СССР было отодвинуть «линию Маннергейма» – участок границы с Финляндией, которая тогда проходила всего в тридцати километрах от Ленинграда. Эта цель была достигнута, что впоследствии сыграло свою роль уже в ходе обороны Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Финская война позволила зафиксировать проблемы боеспособности Красной Армии, и часть их до начала Великой Отечественной успели устранить», – отмечает председатель Президиума организации «Офицеры России», Герой России Сергей Липовой.

Критики участия СССР в «Зимней войне» глубоко ошибаются, считая ее ненужной, подчеркнул военный историк Армен Гаспарян.

«История про финскую войну – «напрасную», непопулярную, бессмысленную, она тянется со времен Перестройки. Тогда еще можно было понимать это – были засекреченные документы, и об этой войне все знали минимум, потому что она оказалась в тени событий Великой Отечественной войны.

Но когда это происходит в 21-м веке, когда какие-то странные существа либеральной наружности начинают размышлять по этому поводу, никаких исследований и документов не читая, это, конечно, вызывает сожаление.

Если бы, условно, в 41-м году наши войска оставались на тех же исходных позициях 39-го года, то судьба Ленинграда была, мягко говоря, печальной. Понятное дело, что люди, которые говорят о том, что Ленинград вообще не надо было защищать, – они из другой модели, но любой здравомыслящий человек, который бросает взгляд на карту той эпохи, понимает, о чем идет речь», – говорит Гаспарян.

Он также опровергает тезис об «агрессии» Советского Союза, напоминая, что Москва предлагала компромиссные варианты Финляндии, однако они были отвергнуты. «Той войне предшествовало великое множество разнообразных переговоров, и торпедированы они были совсем не Москвой, а, более того, именно Москва призывала решить все вопросы цивилизованным, дипломатическим путем», – напоминает историк.

С ним соглашается политолог Олег Матвейчев. По его мнению, если бы Советский Союз не смог отодвинуть границу от Ленинграда, пусть и ценой больших потерь, судьба Северной столицы в годы Великой Отечественной войны могла бы сложиться иначе.

«Для либералов вообще вся Россия не нужна в принципе, а не только какие-то ее победы. Но Финская война, по сути, спасла Ленинград. Если бы граница не была отодвинута тогда, конечно, дело кончилось бы не блокадой, а взятием Ленинграда, а это и заводы, и гибель населения, и большая угроза Москве. Вообще война могла бы кончиться не в пользу Советского Союза, потому что взятие Ленинграда – это и большой моральный удар, и окружение Москвы, и так далее. Даже если теоретически представить, что Гитлера все равно где-то остановили бы, то война все равно затянулась бы на год-другой. Но к этому времени Гитлер мог бы создать атомную бомбу и получить еще решающий перевес.

Поэтому, это была правильная война. Да, она была кровопролитной, в том числе это связано с тем, что и линия Маннергейма была одним из лучших в мире оборонных рубежей. Потом, финны – прекрасные охотники, хорошие воины, по духу они не уступали советским людям, тем более, они бились за родную землю. Поэтому да, война была кровопролитной, но она была победной и нужной», – заявил Матвейчев.

Эксперты проводят интересную параллель – сегодня многие либералы часто называют «бесполезной и ненужной» участие России в борьбе с террористами в Сирии.

«В Сирии происходит антитеррористическая операция – такая же, как происходила на Северном Кавказе с 99-го года, такая же, как была в период советско-афганской войны. Это война с мировым терроризмом – что значит, «она напрасная»? Эти люди, которые этот бред несут, они хотят, чтобы террористы пришли на Северный Кавказ снова? Они опять хотят, чтобы были взрывы в Москве, теракты? Я не знаю, мне кажется, что этих людей надо электричеством лечить. Они не совсем понимают, что они несут, не задумываются даже», – отмечает Гаспарян.

«Если говорить о Сирии, то там наши войска получили возможность обкатать новую технику в режиме реального времени и получить бесценный боевой опыт. Уже одно это дает возможность говорить, что наше участие в боевых действиях не было напрасным. Кроме того, на сегодняшней политической арене Россия – достаточно сильный игрок, и то, что с ее мнением необходимо считаться даже зарвавшемуся Западу, в Сирии было показано очень четко. Поэтому назвать «напрасным» наше участие в этом конфликте никак нельзя», – добавляет генерал-майор Сергей Липовой.