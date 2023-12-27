«Война становится глобальной» – иноагент Илларионов призывает Запад к «ликвидации мозгового центра» в Кремле

Мозговой центр почти всех существующих конфликтов на планете находится в Москве.

Об этом в эфире канала «UkrLife» заявил бывший советник президента России, бежавший в США экономист-иноагент Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Между прочим, Израиль сегодня наносит удары по Ирану, по нефтепромыслам Ирана и по заводам, производящим беспилотники. И вот теперь впервые – у Украины появился реальный военный союзник. Не только тот, кто оказывает дипломатическую, политическую, экономическую и даже военную помощь, а кто реально участвует в боевых действиях на фронте, действительно оказывая помощь. Потому что именно Иран производит беспилотники, поставляемые Путину, которые тот использует против Украины. Оказывается, что два фронта этой войны теперь связаны неразрывно. Израиль стал первым союзником для Украины. Эти все события, а возможны и другие фронты, которые могут открыться в наступающем 2024 году, говорят о том, что эта война уже стала, если не мировой, у неё есть свои определённые критерии, но точно глобальной. Это уже несколько фронтов. Самое важное у этой глобальной войны – это её источник, её штаб, её мозговой центр. Ни для кого не является секретом, что он находится в Москве. И это понимание, которое никак не удавалось донести, ни лучшим представителям украинской администрации до своих западных партнёров, ни наблюдателям, экспертам, друзьям Украины – до западных представителей. Это понимание вдруг стало совершенно очевидным для очень многих людей. И когда оно становится очевидным и понятным, становится по-другому понятно, как в принципе такая война может быть завершена», – рассуждал Илларионов.

По его словам, то, что можно считать для Украины завершением войны на приемлемых условиях – членство в НАТО или приобретение «оружия возмездия», либо предоставление дальнобойного оружия, которое уравнивало бы шансы, не является гарантией прекращения боевых действий.

«Если бы это происходило до начала военных действий, такой шанс казался бы реальным, но сейчас мы понимаем, что само членство Украины в НАТО может не гарантировать те самые гарантии безопасности, которые до 24.02.22 воспринимались как принадлежащие членам НАТО. У условиях ныне текущей войны даже само членство Украины в НАТО может не гарантировать того участия других союзников в непосредственной защите Украины. И даже приобретение каких-то видов оружия не гарантирует того, что агрессор прекратит свои действия», – сказал либерал.

По его убеждению, нет никаких иных вариантов остановки войны, кроме «изменений в Кремле», который стоит чуть ли не за всеми конфликтами на планете.

«И вот это фундаментальное изменение понимания природы этой войны – благодаря (плохое слово, но тем не менее) новому фронту газа-израильской войны, напряжённости на 38 параллели Корейского полуострова или в отношениях между Венесуэлой и Гайаной, вдруг стало доходить до сознания представителей западной элиты. До решений далеко, но проблески этого понимания появляются. У Украины появляется единственный возможный аргумент, как закончить войну. Штурмовать линии обороны в лоб, укладывая тысячи и тысячи своих военнослужащих, практически нет шансов. Но есть шанс другой», – подчеркнул иноагент.

По его словам, появился шанс переломить предательскую позицию США не переносить войну на территорию «агрессора», которого на самом деле нужно «ликвидировать в его логове».

«Если [дойдёт] это понимание единственно возможного решения как украинской истории, израильской истории, южнокорейской истории, гайанской истории, грузинской истории, молдавской истории, белорусской истории и российской истории, тогда это может быть решено», – заключил беглый нацпредатель.