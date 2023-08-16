Война становится непопулярной в украинском обществе

Среди граждан Украины нет единства для продолжения боевых действий. Об этом свидетельствует тот факт, что из страны вывозят 16-летних подростков, чтобы не допустить отправки их на фронт в скором времени.

Такое мнение в эфире израильского телеканала Iton TV озвучил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не совсем приятный факт, но война становится все менее популярной. Скажу так мягко, можно сказать и жестче. Это, конечно, тревожный звонок, потому что расслабились некоторые, посчитали, что уже дело сделано. А другие хотят тяготы и лишения переложить на простых людей. Тем более, мы не понимаем, какая зима будет, с электрикой ситуация непонятная, с тем, что будет с небом. Закрыто оно будет или нет, и так далее. Поэтому многие сегодня уезжают. Кстати, эти слухи о том, что уже не выпускают заграницу тех, кому 16-17 лет, юношей, под разными предлогами – понятно, почему. Детей вывозят, не хотят отдавать в армию, не хотят отдавать на фронт. Нет этой общности для ведения войны», – заявил Карасев.