Война становится затяжной. Запад начинает уставать – депутат Рады

Анатолий Лапин.  
22.03.2023 13:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Страны Запада устают от войны на Украине и могут уменьшить помощь.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады, член комитета по нацбезопасности и обороне Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Запада устают от войны на Украине и могут уменьшить помощь. Об этом в...

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По мнению Рахманиа, в этом случае конфликт станет затяжным, и Украина не сможет влиять на внешние факторы.

«От войны устают не только те, кто принимают в ней участие – я имею в виду непосредственно военнослужащих, а также жителей Украины, которые, независимо от того, где находятся, тоже страдают от войны. От войны устают, к сожалению, – иначе, но тоже устают и страны. Те страны, которые нам помогают. Эта усталость может отражаться на объемах помощи, которую эти страны предоставляют Украине для борьбы с агрессором. Это абсолютно объективная, к сожалению, вещь», – сказал депутат.

Он считает, что Украине нужны военные успехи.

«Если будут существенные, масштабные, реальные военные успехи, то это может привести в осязаемом будущем к преимуществу, соответственно, к уменьшению сроков продолжительности этой войны. Если этого не удастся, а такое тоже, к сожалению, бывает, тогда война может перейти в затяжную стадию и она может длиться долго.

Тогда на ход событий могут повлиять уже не только и не столько непосредственно боевые действия, сколько внешние факторы, на которые мы, к сожалению, влияем посредственно», – заявил Рахманин.

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