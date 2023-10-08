«Война Судного дня 2.0.»: мир больше не будет прежним

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День 7 октября 2023 года войдёт в историю Израиля и всего Ближнего Востока. Для Израиля это, безусловно, один из самых чёрных дней за всю 75-летнюю историю этой страны.

На следующий день после 50-летней годовщины «Войны Судного дня», которая так же неудачно началась для израильских вооружённых сил, боевое крыло организации ХАМАС, контролирующей сектор Газа, под прикрытием массированных ракетных ударов по израильским городам, совершило дерзкую вылазку на территорию Израиля.

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В праздник, только другой («Суккот» – праздник кущей), и в субботу – в день, когда большинство израильтян, включая светских и армейских, пребывают в беззаботно-расслабленном состоянии.

С моря, по воздуху и по суще на израильскую территорию прорвались сотни боевиков. Некоторые из них перелетели по воздуху на моторизованных дельтапланах, часть проникла с моря на катерах, но большинство прорвались по суше — через прорытые туннели либо напролом через заграждения, окружавшие сектор Газа, используя примитивные кусачки.

Палестинцы сумели проникнуть на армейские базы, в десятки населенных пунктов – кибуцев и мошавов, в ряд достаточно крупных городов на юге Израиля, убивая людей и захватывая заложников: военнослужащих Армии обороны Израиля, местных гражданских жителей и рабочих из Таиланда.

К настоящему времени израильским армейским подразделениям и силам безопасности удалось ликвидировать значительную часть боевиков, проникших вглубь Израиля, десятки из них взяты в плен, но в нескольких местах всё ещё идут тяжёлые бои. В нескольких местах — в городах Сдерот и Офаким, а также в киббуце Беэри боевики удерживают здания с израильскими заложниками.

Работа израильской ПВО.

Боевики ХАМАС захватили в плен десятки израильтян, включая женщин пожилого возраста, молодых девушек и детей. Хамасовцы, подобно знакомым нам украинским бандеровцам, выкладывают в сеть кадры издевательств над пленными и изнасилованными девушками, со следами крови на штанах, глумления над телами убитых, которые они уволокли с собой в Газу.

За этот обменный фонд они требуют отпустить около семи тысяч боевиков, сидящих в израильских тюрьмах. Сообщается, что Израиль уже начал переговоры с ХАМАС о судьбе пленных. Распространяется видео с белокурым израильским мальчиком, над которым издеваются палестинские сверстники.

Удары по Газе.

На данный момент известно о более 300 убитых израильтянах, из которых 15 были вырезаны, как на скотобойне, в кибуце Натив а-Асара, и 1590 раненых, из которых 19 находятся в критическом состоянии, состояние 293 оценивается как тяжёлое.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о введении чрезвычайного положения. Он встретился с лидерами оппозиции относительно создания чрезвычайного правительства. Глава израильского правительства заявил о готовящихся беспрецедентных ударах возмездия по сектору Газа и призвал жителей района покинуть свои города, и пообещал превратить в руины все здания, где могут находиться боевики. Возможно, ожидаются ковровые бомбардировки сектора.

В настоящий момент ВВС Израиля сносят высотные здания в Газе и мечети, где находятся штабы ХАМАС.

Произошедшее утром 7 октября 2023 года нельзя назвать ничем иным как провалом всех израильских спецслужб, в первую очередь Общей службы безопасности (ШАБАК) и военной разведки (АМАН), которые буквально проспали эту вылазку. Хвалёная Армия обороны Израиля – «сильнейшая армия на Ближнем Востоке» – оказалась не готова к отражению внезапной атаки с помощью лёгких мобильных групп, которые действовали сразу с четырёх направлений.

Эту тактику использовал «Талибан» при наступлении на Кабул. И к сожалению, эту же тактику успешно применили ВСУ год назад при атаке на города в Харьковской области, к чему командование ВС РФ оказалось столь же не готово.

Можно согласиться с тем, что Израиль, занявший двусмысленную позицию в отношении конфликта на Украине, забывший о том, что России противостоят прямые наследники палачей Волыни, Бабьего Яра, Освенцима и Саласпилса, вряд ли заслуживает нашего сочувствия. Можно злорадствовать над тем множеством израильтян, которые вывешивали флажки в поддержку украинского режима, над пресловутым израильским русофобствующим 9 каналом и сайтом «Курсор», пишущим слова «Россия» и «Путин» с маленькой буквы, со следующим примечанием:

«До полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!».

Есть своя правда в словах тележурналиста Сергея Мардана:

«Иран – наш реальный военный союзник. А Израиль – союзник Соединенных Штатов. Так что в выборе «стороны» все очень просто».

Такая точка зрения, конечно же, имеет право на существование. Однако всегда надо держать в уме то, кто сегодня воюет на противоположной стороне и чьи до боли знакомые нам методы они применяют. Процитируем известный телеграм-канал Readovka, который проводит прямую аналогию действий украинских и палестинских боевиков.

«Просто пробежимся по фактам: — Кто прикрывает свои военные объекты собственным же населением? — Чьи официальные лица используют «антиоккупационную» риторику, обвиняя «оккупантов» во всех смертных грехах и обещая их физически уничтожить (вместе с женщинами и детьми)? — Кто сам регулярно выкладывает фото и видео с издевательствами над пленными и телами убитых солдат противника? — Кто использует для достижения своих целей террор и не жалеет мирных граждан?». «Вот такие вот «братские народы»: украинские и палестинские террористы схожи до степени неотличимости», – пишет телеграм-канал.

И последний вопрос: как события на Ближнем Востоке отразятся на пространстве бывшего Советского Союза, и в частности, на специальной военной операции, которую проводит Россия на Украине.

Как бы цинично это ни звучало, но большая заваруха на Ближнем Востоке – это лучшее, что мы можем себе представить в нынешней ситуации. Ещё многие годы назад американский политолог Джордж Фридман, основатель аналитического сайта Stratfor, который называют «теневым ЦРУ», критиковал американского президента Джорджа Буша-младшего за его вторжение в Ирак и Афганистан, что открыло перед Россией «окно возможностей», в частности, по интеграции постсоветского пространства.

«Мы оглянуться не успели, а уже появился новый СССР» – сокрушался тогда Фридман.

Запад никогда не откажется от своей ненависти к России и стремлению её уничтожить. Но Украина для Запада из удобного шахидского тарана, своего рода большого «сектора Газа» у российских границ, управляемого фанатичными и жаждущими крови боевиками, всё больше превращается в «чемодан без ручки». Сейчас, когда непосредственная опасность угрожает Израилю – важному американскому союзнику, многим на берегах Потомака станет не до Украины.

А ещё многие на двух берегах Атлантики расколются и переругаются из-за своих симпатий к той или иной стороне ближневосточного конфликта. Мы ещё не знаем, как на ближневосточный перформанс отреагирует мировой рынок нефти, но предсказываем, что реакция будет бурной.

Кроме того, у России сегодня есть все возможности выйти из изоляции и предложить обеим сторонам свои посреднические услуги. Пробовал же Израиль в лице экс-премьер-министра Нафтали Беннета посредничать между руководством России и киевской бандой Зеленского. И возможно, российским посредникам удастся убедить израильского премьера Биньямина Нетаньяху гарантировать личную безопасность лидеру ХАМАС Исмаилу Хание.

Безумно жалко убитых, в первую очередь мирных людей, их родных и близких. Жалко живых, попавших в плен: мы понимаем, что живыми оттуда они уже не вернутся.

Но совершенно не жалко тех, кто в течение полутора лет исходил в своей неистовой русофобии, кто строчил простыни ненависти к России, её народу и её руководству, кто в течение 8 лет глумился над гибнущими мирными людьми в Одессе и на Донбассе, кто смаковал пытки и издевательства над российскими военнослужащими. Не наша вина, что кое к кому возвращается запущенный ими бумеранг.

Можно с уверенностью сказать одно: мир после 7 октября 2023 года уже больше никогда не будет прежним.