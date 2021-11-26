«Война Украины с Россией нужна США»: документалка американских журналистов

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Новости Украины

Украина не представляет собой серьезного соперника для российской армии, но Москва, тем не менее, не заинтересована в войне с этой страной.

Об этом идет речь в четвертой серии проекта «Dependent Ukraine» (Зависимая Украина), который снимают американские журналисты – выходцы с Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документальный фильм наглядно рассказывает о возможностях России и Украины в гипотетическом военном противостоянии, на которое Киев толкает Вашингтон.

Авторы задаются вопросом, возможна ли война между Россией и Украиной. Они приходят к выводу, что в случае украинского наступления на Донбасс Россия быстро уничтожит группировку ВСУ. При этом авторы убеждены, что самой России война ни политически, ни экономически не выгодна.

«От полноценного конфликта выигрывают лишь США, желающие ослабить Россию. Судьба украинцев, как расходного материала, их волнует меньше всего» – подводят итог журналисты.

Напомним, в первой части «Dependent Ukraine» называются конкретные персоналии, осуществляющие внешнее управление украинской экономикой, вторая часть посвящена многочисленным нарушениям прав человека на Украине после госпереворота 2014 года. В третьей серии речь идет о том, как Запад делает из Украины линию фронта против России, в частности, журналисты рассказывают о масштабных украинско-натовских учениях «Объединённые усилия».