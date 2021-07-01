01.07.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Афганистан, Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия
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Война в Афганистане обернулась для США позором и катастрофой – Хамид Карзай

Военная операция США Афганистане, оказавшаяся самой долгой войной в истории Америки, стала провалом Вашингтона....

Военная операция США Афганистане, оказавшаяся самой долгой войной в истории Америки, стала провалом Вашингтона.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Российской газете» заявил экс-президент Афганистана Хамид Карзай, отвечая на вопрос о предстоящем в сентябре окончательном выводе американского контингента из этой страны.

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По словам собеседника издания, есть два измерения этого вопроса: военные цели США по борьбе с экстремизмом, второе – присутствие Америки и международного сообщества для реконструкции Афганистана, развития афганской экономики и улучшения жизни простых афганцев.

«Последнее во многом было сделано, и это хорошо. Отмечу, что в этом приняли деятельное участие многие, в том числе наши соседи, Россия и Индия, а также Япония, Китай и Европа. Однако первая часть – борьба США с экстремизмом и терроризмом – обернулась позором и катастрофой. Это полный провал. Ведь речь идет не только о решении чисто военных задач. Последствиями этого провала стали огромные страдания людей в Афганистане», – сказал экс-президент.

Он обратил внимание, что в период присутствия американцев и НАТО в Афганистане здесь появилась террористическая организация ИГИЛ.

«До 2001 года у нас не было боевиков ИГИЛ. А в 2015 году под присмотром США ИГИЛ возникло в Афганистане. Спрашивается, почему это произошло? Это провал? Или это можно объяснить по-другому?», – недоумевает Карзай.

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