Война в Донбассе обошлась Киеву в почти полтриллиона долларов – Бортник

16.09.2021 20:29 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Киеве подсчитали – в результате войны в Донбассе Украина потеряла около 450 млрд долларов.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Позиция очень выгодная – Украине не надо сейчас платить за удержание этих территорий, как это делает Россия», – сказала киевская ведущая.

«Мы платим намного больше. На следующей неделе мы презентуем большое исследование, которое наш институт вёл полтора года, сегодня его дочитывают уважаемые мной международные эксперты, вычищают его, смотрят, ревизию проходит это исследование. Мы оценили цену войны в деньгах», – ответил Бортник.

Эксперт подчеркнул, что за семь лет войны в Донбассе Украина потеряла сотни миллиардов долларов.

«Оценили цену человеческой жизни по методологии ФБР, которая есть. Я вам скажу, что наша страна в результате войны на Донбассе потеряла в диапазоне от 350 до 450 миллиардов долларов. По сравнению с этим 80 миллиардов гривен, которые мы не доплатили социальных услуг – это просто копейки. Средняя сумма 400 миллиардов долларов. Мы скоро опубликуем по каждой статье издержки, которые мы потеряли – природные ресурсы, люди, экономическое, развитие, транзит, разрушенные строения, как частные, так и государственные, инфраструктура. Всё посчитано, насколько это было возможно», – резюмировал Бортник.