Война в Донбассе продолжится. Обнародованы секретные документы из офиса Зеленского

13.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

В офисе президента Украины разработали тезисы для СМИ, в которых сказано, что Киев всячески поддерживает попытку госпереворота в Белоруссии, а также не собирается останавливать войну в Донбассе или возобновлять водоснабжение Крыма.

Соответствующий документ опубликовал на своей странице в Facebook экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ко мне попал очень интересный документ из офиса президента Украины. Так называемый «темник для СМИ», содержание которого говорит само за себя. А это означает, что не будет никакого перемирия и мира на Донбассе. Никто воду в Крым давать не будет. Как говорится: «Ни нашим, ни вашим!» – написал Журавко.

В документе перечислены тезисы, которым должны следовать украинские СМИ, освещающие темы протестов в Белоруссии, Минского процесса, «реинтеграции» Донбасса и Крыма и пандемии коронавируса.

Касательно темы Белоруссии украинским медиа приказано выступать с позиции поддержки протестующих, и призывать Александра Лукашенко идти на диалог с ними.

«Украина поддерживает белорусских граждан, которые выступают за честные выборы и против своеволия местной власти. Такие лица всегда могут рассчитывать на политическое убежище на Украине.

Ухудшение дипломатических отношений между Украиной и Белоруссией – личная ошибка и полная ответственность президента Лукашенко», – говорится в документе.

Следующим пунктом утверждается, что киевская власть не рассматривает вопрос возобновления водоснабжения Крыма до тех пор, пока полуостров не будет полностью. возвращён под контроль Украины.

«Вопрос возобновления поставки воды на оккупированный полуостров (Крым), власть в какой-либо форме не рассматривает. Вначале – деоккупация, потом вода», – заявили в офисе президента.

Касательно «реинтеграции» Донбасса команда Зеленского поручила всячески дискредитировать ЛДНР, а также транслировать в народ идею, что никакой диалог с «террористами» невозможен.

«Населению неоккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые остались в составе Украины, повезло. На неподконтрольных территориях господствует беззаконие, преступность, нарушения прав человека носят массовый характер. Договариваться там не с кем. Предоставлять местным незаконным лидерам законный статус в украинском правовом поле – недопустимо. Или Донбасс будет деоккупированным на украинских условиях, или мирный процесс будет заморожен (намек). Это грустно, но других вариантов вообще нет», – сказано в документе.

Касательно эпидемии COVID-19 в офисе президента поручили СМИ сеять среди населения панику и подготавливать людей к мысли о необходимости переноса или даже отмены местных выборов.

Комментируя эти тезисы, Журавко искренне пожалел народ Украины, особенно жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса.

«Так что, вот такие вот дела грустные обстоят на Украине. Публикую скрины документов. Кто захочет, почитает остальное. Я же выделил самое главное. И делаю выводы из всего этого происходящего.

Украинская власть в лице Зеленского и его команды – обычные кидалы, аферисты. От них ничего хорошего ждать не следует. Ими руководят американские аналитики, спецслужбы разных стран, но только не они. Знаю, что эти документы разосланы по всем областям Украины.

Делайте выводы сами. Они просто недоговороспособны!

Да и договариваться не с кем. Что ни слово, то вранье! Мне вот только жаль народ Украины. А особенно жителей Донбасса, которые продолжают страдать от дебильной, неадекватной, чужеземной киевской власти», – резюмировал экс-депутат.