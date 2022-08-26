«Война в Европе – реальная перспектива» – эксперт объяснил задержки военных поставок Украине

26.08.2022  18:29 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

На Украину поставляют недостаточное количество вооружений, так как европейские страны опасаются остаться безоружными в условиях возможного начала большой войны на континенте.

Об этом в эфире YouTube-канале «Ukrlife» заявил украинский военный эксперт Юрий Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украину поставляют недостаточное количество вооружений, так как европейские страны опасаются остаться безоружными в...

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«Сколько и почему, на мой взгляд, происходят недостаточные поставки оружия в Украину. Во-первых, потому что на Западе таких вооружений «свободных», тех, которые можно было отправить, не ставя под сомнения собственную боеготовность, не так много. Стандартный пример, который очень любит приводить Алексей Арестович (советник главы офиса президента Украины – ред.): во Франции имелось 90 гаубиц «Цезарь», из которых 18 было поставлено на Украину, остальные нужны уже самим французам, они не могут без них обойтись, особенно в условиях, когда война в Европе из рассуждений «городских сумасшедших» становится реальностью, реальной перспективой», – рассуждал Федоров.

Он отметил, что у европейских стран существуют определенные трудности с производством вооружений, которые нужно поставить на Украину, ведь на это необходимо время.

«Нужно эти вооружения производить. Тут тоже есть свои проблемы. Например, немецкая военная промышленность говорит: «прекрасно, дайте денег, у нас есть кое-что в запасе, что мы можем поставить на Украину или Украина готова купить, правительство нам как-то не позволяет это делать или дайте нам денег, мы будем производить столько, сколько нужно».

В США ситуация иная, правительство наоборот подталкивает промышленность и дает деньги, в рамках тех средств, которые выделяются в рамках Ленд-лиза: «давайте денег, мы будем производить для Украины». Производить – да, но это требует времени», – подчеркнул украинский военный эксперт.

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