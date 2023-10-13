Война в Израиле поможет России вернуть Одессу и Николаев – эксперт

Владимир Гладков .  
13.10.2023 22:20
  (Мск) , Москва
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Ближний Восток, Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На войну с ХАМАС Израилю придётся тратить порядка полумиллиарда долларов в сутки, что сделает невозможной дальнейшую поддержку Украины.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил капитан 1-ого ранга запаса, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На войну с ХАМАС Израилю придётся тратить порядка полумиллиарда долларов в сутки, что сделает...

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«Выгодно ли в украинском конфликте на поле боя то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке? В какой-то степени выгодно, потому что Израиль будет ежедневно тратить полмиллиарда долларов на эту войну.

Откуда Израиль будет брать такие деньги? Это скромный подсчёт, там возможны и больше суммы. Как они будут всё восстанавливать? Где они возьмут снаряды, танки?», – сказал Еросян.

Он подчеркнул, что против Израиля началась дорогостоящая война на истощение, а значит, Запад будет вынужден прекратить или серьёзно урезать поддержку Украины.

«Это война на истощение. ХАМАС не такая глупая группировка, они просчитали ситуацию. Они не наобум действовали.

Вывод такой – Америка будет меньше помогать Украине. И мы быстрее решим задачи на поле боя в Авдеевке, на Купянском направлении и на побережье, я имею в виду территорию Николаевской и Одесской областей», – добавил капитан.

Впрочем, как именно российская армия будет брать Одессу, Николаев и другие крупные города – военный аналитик уточнять не стал.

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