Война в Израиле поможет России вернуть Одессу и Николаев – эксперт

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На войну с ХАМАС Израилю придётся тратить порядка полумиллиарда долларов в сутки, что сделает невозможной дальнейшую поддержку Украины.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил капитан 1-ого ранга запаса, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выгодно ли в украинском конфликте на поле боя то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке? В какой-то степени выгодно, потому что Израиль будет ежедневно тратить полмиллиарда долларов на эту войну. Откуда Израиль будет брать такие деньги? Это скромный подсчёт, там возможны и больше суммы. Как они будут всё восстанавливать? Где они возьмут снаряды, танки?», – сказал Еросян.

Он подчеркнул, что против Израиля началась дорогостоящая война на истощение, а значит, Запад будет вынужден прекратить или серьёзно урезать поддержку Украины.

«Это война на истощение. ХАМАС не такая глупая группировка, они просчитали ситуацию. Они не наобум действовали. Вывод такой – Америка будет меньше помогать Украине. И мы быстрее решим задачи на поле боя в Авдеевке, на Купянском направлении и на побережье, я имею в виду территорию Николаевской и Одесской областей», – добавил капитан.

Впрочем, как именно российская армия будет брать Одессу, Николаев и другие крупные города – военный аналитик уточнять не стал.