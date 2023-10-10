Война в Израиле разрушила все планы Байдена – Бортник

Вадим Москаленко .  
10.10.2023 21:51
  (Мск) , Киев
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Ближний Восток, Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Израиль, Нефть, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Боевые действия между израильтянами и палестинцами помешают Вашингтону договориться с арабами и обрушить мировые цены на нефть.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Боевые действия между израильтянами и палестинцами помешают Вашингтону договориться с арабами и обрушить мировые...

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«Выборы в США. Пока главное последствие вторжения ХАМАС в Израиль – это снижение шансов Байдена на переизбрание.

Байден делал ставку на договорённости между Саудовской Аравией и Израилем, которые позволили бы в конечном итоге Саудовской Аравии нарастить производство нефти, и, таким образом, снизить цены на мировых нефтяных рынках в преддверии американских выборов.

Традиционный приём всех действующих американских президентов, если они хотят переизбраться – это снижение цены на бензин, дизеля на американском рынке в период выборов.

Этот же сценарий готовился и в этот раз. Но для этого нужно, чтобы Саудовская Аравия и Израиль друг друга поняли. СА рассчитывала на новые контракты по вооружениям, на гарантии безопасности со стороны США. Нужно было демилитаризировать этот регион, смягчить ситуацию, чтобы все страны региона начали дёшево и много продавать», – сказал Бортник.

Он подчеркнул, что из-за этой войны от Израиля отвернутся все арабские соседи.

«Но такой сценарий теперь осложняется. Потому что правительство той же Саудовской Аравии, Катара и других, они зависимы от общественного мнения.

А общественное мнение резко антиизраильское и сугубо проарабское. И игнорировать бомбардировку Газы эти правительства не могут. Они не могут идти на какие-то договорённости с Израилем или США. И ситуация блокируется», – добавил политолог.

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