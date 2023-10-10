Война в Израиле разрушила все планы Байдена – Бортник

Боевые действия между израильтянами и палестинцами помешают Вашингтону договориться с арабами и обрушить мировые цены на нефть.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выборы в США. Пока главное последствие вторжения ХАМАС в Израиль – это снижение шансов Байдена на переизбрание.

Байден делал ставку на договорённости между Саудовской Аравией и Израилем, которые позволили бы в конечном итоге Саудовской Аравии нарастить производство нефти, и, таким образом, снизить цены на мировых нефтяных рынках в преддверии американских выборов.

Традиционный приём всех действующих американских президентов, если они хотят переизбраться – это снижение цены на бензин, дизеля на американском рынке в период выборов.

Этот же сценарий готовился и в этот раз. Но для этого нужно, чтобы Саудовская Аравия и Израиль друг друга поняли. СА рассчитывала на новые контракты по вооружениям, на гарантии безопасности со стороны США. Нужно было демилитаризировать этот регион, смягчить ситуацию, чтобы все страны региона начали дёшево и много продавать», – сказал Бортник.