Война в Израиле разрушит беспомощную Европу – украинский философ

Погрязшие в либерализме государства, население которых не готово сражаться, не смогут ничего противопоставить фанатично настроенным арабам.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский философ Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война – это место проявления предельного смысла. А весь западный либеральный проект стоит на том, что предельных смыслов нет. Вообще нет, никаких. Есть только ты и твой благополучие.

И есть симулякры смыслов. Вот бороться за права белых медведей – это нормально, это хорошо. Это симулякр предельного смысла. А война – это место, где ты вынужденно отвечаешь на вопрос предельного значения, это то, за что ты готов умирать и убивать. Это вопрос о смерти.

И явление подобного рода, что мы сейчас видим на Ближнем Востоке применительно к Европе, они опасны для европейской модели именно тем, что они возвращают вопрос о смысле в публичную плоскость. А механизмов работы с этим у них уже нет. У них нет модели работы с людьми, которые искренне во что-то верят», – сказал Щелин.