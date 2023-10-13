Война в Израиле разрушит беспомощную Европу – украинский философ

Вадим Москаленко.  
13.10.2023 15:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 419
 
Ближний Восток, Дзен, ЕС, Израиль, Украина


Погрязшие в либерализме государства, население которых не готово сражаться, не смогут ничего противопоставить фанатично настроенным арабам.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский философ Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Погрязшие в либерализме государства, население которых не готово сражаться, не смогут ничего противопоставить фанатично...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Война – это место проявления предельного смысла. А весь западный либеральный проект стоит на том, что предельных смыслов нет. Вообще нет, никаких. Есть только ты и твой благополучие.

И есть симулякры смыслов. Вот бороться за права белых медведей – это нормально, это хорошо. Это симулякр предельного смысла. А война – это место, где ты вынужденно отвечаешь на вопрос предельного значения, это то, за что ты готов умирать и убивать. Это вопрос о смерти.

И явление подобного рода, что мы сейчас видим на Ближнем Востоке применительно к Европе, они опасны для европейской модели именно тем, что они возвращают вопрос о смысле в публичную плоскость. А механизмов работы с этим у них уже нет. У них нет модели работы с людьми, которые искренне во что-то верят», – сказал Щелин.

«Главная угроза для ЕС – это человек, который во что-то искренне верит. Не важно, он еврей, араб, украинец, традиционный католик. Это вообще не важно. Важно, что если человек во что-то искренне верит, то он угроза для того либерального порядка, который ЕС выстраивал.

Причём выстраивал он из чувства страха, лишь бы не было войны. Решение войны с точки зрения Запада – это кастрация смысловых потребностей человека. Так себе решение, но это надо понимать логику.

Поэтому, когда вопрос о смысле возвращается, после семидесяти лет определённого элитного отбора они будут показывать свою полную беспомощность. Это разрушит ЕС», – подытожил философ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть