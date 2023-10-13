Война в Израиле разрушит беспомощную Европу – украинский философ
Погрязшие в либерализме государства, население которых не готово сражаться, не смогут ничего противопоставить фанатично настроенным арабам.
Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский философ Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Война – это место проявления предельного смысла. А весь западный либеральный проект стоит на том, что предельных смыслов нет. Вообще нет, никаких. Есть только ты и твой благополучие.
И есть симулякры смыслов. Вот бороться за права белых медведей – это нормально, это хорошо. Это симулякр предельного смысла. А война – это место, где ты вынужденно отвечаешь на вопрос предельного значения, это то, за что ты готов умирать и убивать. Это вопрос о смерти.
И явление подобного рода, что мы сейчас видим на Ближнем Востоке применительно к Европе, они опасны для европейской модели именно тем, что они возвращают вопрос о смысле в публичную плоскость. А механизмов работы с этим у них уже нет. У них нет модели работы с людьми, которые искренне во что-то верят», – сказал Щелин.
«Главная угроза для ЕС – это человек, который во что-то искренне верит. Не важно, он еврей, араб, украинец, традиционный католик. Это вообще не важно. Важно, что если человек во что-то искренне верит, то он угроза для того либерального порядка, который ЕС выстраивал.
Причём выстраивал он из чувства страха, лишь бы не было войны. Решение войны с точки зрения Запада – это кастрация смысловых потребностей человека. Так себе решение, но это надо понимать логику.
Поэтому, когда вопрос о смысле возвращается, после семидесяти лет определённого элитного отбора они будут показывать свою полную беспомощность. Это разрушит ЕС», – подытожил философ.
Спасибо!
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