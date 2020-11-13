Война в Карабахе: Горлопанам пора протрезветь

14.11.2020, Москва, Александр Ростовцев

Итог войны за Карабах можно охарактеризовать как «недопобеда Азербайджана и недокапитуляция НКР». Судя по всему, поражение в войне армии непризнанной республики и сдача не только «пояса безопасности», но и некоторых районов НКР сметёт Пашиняна и всю правящую камарилью в Ереване, но их-то как раз не жалко. Правда, как выясняется, вылезшие помахать кулаками после драки деятели ничем не лучше майданного премьера.

Перемирием недовольны упоротые с обеих сторон, включая представителей диаспор. В настоящий момент районы, переходящие под контроль армии Азербайджана, массово покидает армянское население. Дома и имущество, которое люди не могут взять с собой, предаются огню.

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В Баку ведутся бодрые разговоры о том, что от армянской стороны потребуют компенсацию за 26-летнюю оккупацию азербайджанских территорий, однако эксперты в этом сильно сомневаются, поскольку пункт о репарациях не входил в тему мирных переговоров.

В сети появились первые оценки потерь боевой техники воюющими сторонами за 44 дня боевых столкновений.

По данным иностранных наблюдателей, армяне потеряли 185 танков, из которых 66 единиц достались азербайджанцам в качестве трофеев. В их числе: два Т-72АК, шестнадцать Т-72АВ, тридцать пять Т-72Б, пятьдесят два Т-72А и восемьдесят Т-72 в неопознаваемых модификациях типа «шушпанцер».

Армия НКР лишилась 43 единиц боевых машин пехоты, из которых 22 захватили ВС Азербайджана: 21 БМП-1, 19 БМП-2 и ещё три непонятных «шушпанцера».

В списке армянских потерь – 44 единицы другой бронетехники, двадцать из которых были захвачены азербайджанцами: по одному БТР-70 и БРМ-1К, два МТЛБ с С-60, два ЗСУ-23-4 «Шилка», два БРДМ-2, парочка неопознанных ББМ, четыре БТС-4, четыре МТЛБ с ЗУ-23, шесть МТЛБ и двадцать МТЛБ с югославскими ЗУ Zastava M55.

В ходе войны армянская сторона потеряла три единицы самоходных ПТРК (два 9П148 «Конкурс» и один 1П149 «Штурм-С»), из которых две были захвачены азербайджанцами.

Что касается ствольной и реактивной артиллерии, то ситуация и здесь выглядит безрадостной. Армянами безвозвратно утрачены 147 единиц буксируемых орудий, из которых 27 стали трофеями азербайджанской армии.

В списке потерь значатся: 65 гаубиц Д-30 122 мм, 52 гаубицы Д-20 152 мм, 12 гаубиц Д-1 (образца 1943 года) 152 мм, восемь орудий повышенного могущества «Гиацинт-Б» 152 мм, пять зенитных пушек КС-19 100 мм, две пушки Д-44 85 мм, две противотанковые МТ-12 «Рапира» 100 мм и одна гаубица М-30 122 мм.

Потери самоходной артиллерии НКР составили 19 единиц, из них две были захвачены азербайджанцами. Это 15 самоходок 2С1 «Гвоздика» 122 мм и четыре 2С3 «Акация» 152 мм.

Потери РСЗО НКР также весьма существенны и оцениваются в 72 единицы: 64 БМ-21 «Град» 122 мм, четыре БМ-30 «Смерч» 300 мм, два экзотичных китайских WM-80 273 мм, одна ТОС-1А «Солнцепек» 220 мм и одна неопознанная РСЗО.

Среди прочего в списке потерь армии непризнанной республики отмечены: один ОТРК Р-17 «Эльбрус», 26 ЗРК типа «Оса» и «Стрела», 12 РЛС, две машины РЭБ/РЭП, один штурмовик Су-25 и 4 беспилотника. Потери автомобильной техники исчисляются сотнями, из которых одних грузовиков 451 единица.

Что характерно, наблюдатели не отметили ни единой потери армянами танков Т-90С, которые колоннами уничтожала азербайджанская пропаганда. Впрочем, в Баку договорились до того, что их армия уничтожила даже армянские стратегические ракеты «Сармат», что вообще ни в какие ворота не лезет.

На фоне катастрофической убыли боевой техники НКР, потери ВС Азербайджана не кажутся такими ужасающими. Войсками Алиева безвозвратно потеряно 28 танков: один Т-72 «Урал», три Т-72А, семь Т-72АВ/Aslan, а 15 «шушпанцеров» на базе Т-72 и ещё два Т-90С были захвачены армянами. Что само по себе удивительно для азербайджанской «бензоколонки», которая вполне могла бы раскошелиться на современные модификации Т-72.

Азербайджанцы потеряли 23 единицы БМП (2 БМП-1, по одной БМП-2К и БМП-3, 3 неопознанные и 16 БМП-2). Другой бронетехники потеряно 27 единиц (8 БТР-70, 8 БТР-82А, 4 неопознанные ББМ и 7 ББМ Plasan SandCat).

За время «освободительного похода» ВС Азербайджана лишились одного вертолета Ми-8/17, 11 самолетов Ан-2 (применялись в качестве своеобразных ФАУ-1 для вскрытия ПВО армян), 11 БПЛА-камикадзе IAI Harop, 2 БПЛА-камикадзе SkyStriker, 1 БПЛА-камикадзе Orbiter 1K, 2 ударных беспилотника Bayraktar TB2 и 8 дронов неопознанных типов.

Столь низкая убыль беспилотников вызывает массу вопросов, поскольку одних только роликов применения боевых дронов азербайджано-турецкой коалицией выложено в несколько раз больше, что наводит на мысли о не столь высокой их эффективности, как о том заявлялось.

Если учесть, что армянская сторона ведёт в счёте потерь, то не будет преувеличением суждение, что, если бы не наступившее внезапное перемирие, то вскоре войскам НКР пришлось бы драться с наступающей азербайджанской армией одним стрелковым оружием.

Высокопоставленные военные армии НКР утверждают, что вмешательство России и подписание мирного договора помогло спасти от полного окружения и разгрома 30-тысячную группировку армян и избавить от резни десятки тысяч мирных жителей, пусть даже ценой потери части территорий.

В Армении и среди значительной части армянской диаспоры, в том числе, российской, сильны реваншистские настроения. Наиболее упоротые деятели считают, что «армянам следовало бы потерять Арцах в боях, но сохранить честь», при том, что сами толкуют о чести, не вставая с тёплых диванов, но не из окопов с автоматами в руках.

В Ереване те же уличные гопники, что два с половиной года назад привели к власти Пашиняна, теперь требуют его крови и немедленного пересмотра мирных соглашений под воинственные вопли о продолжении войны до победного конца.

Как и следовало ожидать, у диванных и уличных реваншистов крайней в поражении армии НКР и сдаче территорий снова оказалась Россия, не пославшая армию на защиту братского народа, не надававшая пинков Алиеву, не изгнавшая турок и не вернувшая в конечном итоге Арарат с Араратской долиной по принадлежности.

О том, что Арарат, часть НКР и прочие полимеры, такие же горлопаны потеряли без помощи России, а также тот прискорбный факт, что Армения стала одним из инициаторов развала СССР, они не вспоминают. Хочется заметить, что кое-кто на постсоветском пространстве очень превратно понимает смысл государственного суверенитета и распределение ролей после 1991 года.

Ну, то есть, по мнению некоторых, «незалежность» – это когда гордые носители древней культуры вышли из состава единой страны, выгнали или серьёзно ограничили в правах нацменьшинства на своей территории, пригласили в гости Сороса, USAID и биолаборатории армии США, вошли в программу НАТО «Партнёрство во имя мира», установили у себя идолища нацистских коллаборационистов и организовали местечковое правительство русофобов и уличных горлопанов. И не смей Россия вмешиваться в их дела!

Но как только припекло в самых чувствительных местах, Россия уже обязана по первому свистку «прийти и защитить» «гордых и свободных». Потому что братья, оказывается. Вот только братья целых 30 лет никак не повзрослеют и в упор не понимают, что суверенитет – это для взрослых, умеющих шевелить мозгами и отвечать за свои поступки.

Спрашивается, кто мешал правящим кругам Армении, включая «карабахских», договориться с Азербайджаном о мирном возврате занятых территорий? Ведь в запасе было целых 26 лет! За это время можно было не только отдать Баку 7 районов, но и вернуть свои, перешедшие под контроль Азербайджана. Вот только плохим танцорам постоянно что-то мешало, вроде сильно раздутой национальной гордости и затянувшееся головокружение от старых военных успехов.

Весьма показательно, что военный крах НКР заставил протрезветь даже буйного Пашиняна и его окружение, предложивших в край упоротым оппозиционерам официально выступить за отмену российского посредничества, вывод российских миротворцев с линии соприкосновения и продолжение войны.

К бабке ходить не надо, чтобы представить все последствия от воплощения на практике хотелок армянских «ястребов»: НКР не будет даже в урезанном виде, а в Карабахе пропишутся ещё и турки. И, поскольку, армия НКР фактически разгромлена, выступить против азербайджано-турецкого альянса должна будет регулярная армия Армении, развязав межгосударственный конфликт. А это, как нетрудно догадаться, идёт вразрез с договорами о союзничестве и помощи по линии ОДКБ. В Тегеране, если что, подобное поведение тоже не поймут.

Примечательно, что армянская оппозиция не желает брать на себя ответственность и делать официальные заявления о продолжении войны, толкая на самоубийство и без того погрязшего в грехах Пашиняна. Мол, с него не убудет – одной лажей больше, одной меньше, но то небольшое обстоятельство, что воевать с альянсом Алиева – Эрдогана придётся в гордом одиночестве и каким-то другим армянам, – этой простой мысли в горячие головы оппортунистов не приходит.

МИД РФ также пришлось резким движением заткнуть фонтан красноречия бывшего советского эстрадного козлетона, а ныне посла Азербайджана в России, Полада Бюль-Бюль-оглы, заявившего, будто потеря российского вертолёта и гибель людей – это «на войне, как на войне».

Послу напомнили, что если бы ситуация была «на войне, как на войне», то ответка «бакинским» прилетела бы в совершенно иной форме, чем настоятельная просьба о заключении перемирия, и мало воинственным не показалось бы. Не верите – спросите у Саакашвили.

Кстати, это предупреждение распространяется на любых мразей, что попытаются дёрнуться на российских миротворцев в Карабахе.

Очень хочется надеяться, что неокончательное поражение Армении в НКР остудит горячие головы с обеих сторон и заставит их кардинально пересмотреть приоритеты. Поскольку Россия, теряя своих сыновей в чужой войне, приходит на помощь и приносит мир, в то время как на благословенном Западе, если чем и занимаются, то исключительно разговорами в пользу бедных.

Так что пора и нам перестать играть в благотворительность и помогать только безусловно лояльным России государствам.