06.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Азербайджан, Армения, Война, Нагорный Карабах, Россия
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Война в Карабахе превращается в затяжную


Война за Нагорный Карабах между армянами и поддерживаемыми Турцией азербайджанцами приобретает все более ожесточенный характер.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в репортаже из Степанакерта пишет спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

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«Летящая с неба ракета, уходящая на полный корпус в землю – не сработала? Фух! Рвущийся треск кассетных боеприпасов. Бегущие вдоль улицы к подвалам женщины. Битое стекло под ногами, огромная воронка от авиаснаряда, вывернутые арматурой наизнанку жилые дома…», – описывает журналист происходящее в столице Нагорного Карабаха.

По его словам, война всегда одинакова в своих уродливых проявлениях, на какой бы стороне ты ни находился.

«В воскресенье Азербайджан заявил об ударах по своей территории. И ответил артналетом на электроподстанцию Степанакерта, обесточив город, и на местного оператора связи, оставив людей без редкого интернета. Карабах в ответ пригрозил бить по энергетическим объектам Азербайджана. Градус взаимной ненависти поднимается на новый уровень, грозя перерастанием в большую и долгую войну на Южном Кавказе», – опасается Коц.

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