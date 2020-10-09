Война в Нагорном Карабахе: Азербайджанское наступление выдыхается

09.10.2020, Москва, Александр Ростовцев

Возобновившаяся 27 сентября война за Нагорный Карабах заполыхала вовсю. Противоборствующие стороны утюжат позиции противника и населённые пункты огнём артиллерии. Со стороны азербайджанских войск замечено использование залповой огнемётной системы ТОС-1 «Солнцепёк», а турецкие ударные беспилотники открыли охоту за армянскими зенитно-ракетными комплексами.

В сеть выкладываются видео, подтверждающие уничтожение или захват брошенной автобронетехники противника обеими сторонами. На днях поступило сообщение о разгроме и попытке бегства на границу с Ираном одной из азербайджанских бригад, что очень напомнило события лета 2014 года в Донбассе и разгром частей ВСУ в котле под Изварино, когда боевым «укропам» пришлось искать спасения, перейдя через границу к «государству-агрессору».

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Потери множатся, как военные, так и гражданские. Азербайджанцы планомерно бомбят Степанакерт. По мнению наблюдателей, накал боевых действий сравним с наиболее жаркими битвами на Ближнем Востоке между арабами и израильтянами.

Тем не менее, уже в первые дни войны многие военные эксперты сделали выводы, что азербайджанское «контрнаступление» выдохлось, не достигнув поставленных целей и задач. Боевые действия ведутся в «поясе безопасности» НКР, на утраченных в ходе войны 1992 – 1994 годов азербайджанских территориях. Войска Алиева, вопреки заявлениям пропаганды, не смогли вернуть города Мадагиз на севере и Джебраил на юге НКР, а только развалины сёл, обезлюдевших ещё 28 лет назад.

Наблюдатели из НКР сообщают, что нападение азербайджанских войск на непризнанную республику 27 сентября не стало сюрпризом и во многом было шаблонным, повторяя действия апрельского конфликта 2016 года, из которого армяне сделали выводы.

В частности, развить наступательный успех азербайджанским войскам помешали несколько линий обороны, созданных республиканскими силами по всей протяжённости фронта.

Баку ожидаемо нанёс удар крупными силами на южном, равнинном и наиболее танкоопасном направлении, однако закрепить успех не вышло – уже на следующий день армянские военные сообщили, что отбили у противника ранее захваченные позиции.

Кроме того, азербайджанцам так и не удалось выполнить «программу-минимум» – захватить стратегическую высоту Мрав, установив артиллерийский контроль над новой дорогой из Армении в НКР. Эксперты считают, что захват Мрав и некоторых других высот, важных для обороны Нагорного Карабаха, позволили бы Алиеву получить преимущество, громогласно объявить о победе и диктовать свою волю на переговорах по установлению мира в регионе.

Несмотря на продолжающиеся контратаки и попытки отрезать НКР от Армении, война всё отчётливей принимает позиционный характер. Из чего следует, что с Турцией или без Турции Алиев наступил на старые грабли и, не добившись результатов, будет вынужден вскоре вернуться за стол переговоров.

Надо заметить, что ситуация вокруг НКР развивается не в пользу режима Алиева, как в военном, так и в политическом отношении.

Вылезший на днях с решительным заявлением воевать за Нагорный Карабах до последнего азербайджанца, Эрдоган, крепко подгадил Баку, обозначив явное вмешательство Турции в конфликт на постсоветском пространстве, против которого уже решительно высказались не только члены Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США), но и другие влиятельные государства.

До этого, в мире хотя и знали, что в развязывании очередного конфликта вокруг Нагорного Карабаха без Турции дело не обошлось, явных доказательств турецкого вмешательства не было.

Но как только тайное стало явным, моментально активизировался Иран, которому Эрдоган с Турцией давно поперёк горла.

Серьёзной головной боли Алиеву добавило и недавнее заявление главы Службы внешней разведки России Нарышкина о том, что Турция ведёт вербовку боевиков в Сирии и уже перебросила против Нагорного Карабаха несколько тысяч не каких-то там вшивых «прокси» из туркоманов, а матёрых боевиков-нусрачей.

Поскольку от заявлений официальных лиц уровня Нарышкина отмахнуться и отбрехаться не получится, это значит, что Россия и Иран (как минимум) готовы расценить конфликт вокруг НКО как продолжение войны против международного терроризма и начать оказывать помощь правительству и войскам непризнанной республики с целью умножения на ноль поголовья «бармалеев».

Ведь никто в мире, включая опрометчивого Ильхама Алиева, не даст гарантию, что вписавшиеся на его стороне бородатые люди вскоре не повернут лыжи в Иран, на просторы России, СНГ и в другие страны.

Алиев может сколько угодно обижаться, но якшание с международным терроризмом несёт массу политических, экономических и силовых неприятностей тем, кто до этого опускается. И последующие размышления «зато Эрдоган с нами» будут слабым утешением от свалившихся на голову бед.

Особенно если учесть, что Эрдоган со своими неоосманскими замашками, экспансионизмом и бултыханием дерьмом в проруби между Востоком и Западом давно осточертел не только соседям.

Выходит так, что Алиев будет вынужден вскоре поворачивать оглобли назад, чтобы снова вернуться в реалии 1994 года, набравшись терпения и понимания, что в сегодняшних реалиях конфликт, при котором стороны имеют диаметрально противоположные цели, решить не получится, но жить дальше просто необходимо уже потому хотя бы, что худой мир гораздо лучше хорошей войны.