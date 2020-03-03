Война в Сирии: Наступил момент, чтобы прижать Меркель и Макрона по Украине

03.03.2020, Москва, Михаил Рябов

И Россия, и Турция могут использовать в своих интересах ситуацию вокруг потока беженцев, пытающихся прорваться в Евросоюз после активизации боевых действий в сирийской провинции Идлиб.

Об этом в своем блоге рассуждает экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Много сегодня рассуждений на тему: это так планировалось, или влезли, а потом осознали, что переоценили силы и возможности? Речь, как вы поняли, о Сирии. Так что это и для чего, особенно, если учесть, что на других участках россияне вместе с турками под прикрытием наших вертолетов патрулируют местность? Есть потери – но в большой игре как без потерь? Не знаю конечного замысла этой игры, но промежуточный результат уже есть – мигранты. Ни Россия, ни Турция не откажутся прижать Европу таким специфическим способом. Так почему бы двум «партнёрам» не разыграть напряженность и не извлечь из неё свои выгоды?

Турция давно не раскручивала Европу на деньги на теме беженцев, а у России за последнее время накопилось столько поводов насолить этому двуликому янусу, что душа просто просит праздника.

Если это предположение верно, то судорожные попытки Макрона и Меркель стать в позу третейских судей объяснимы – ситуация может снова больно ударить по их странам. Да уж, как ни печально, но сирийские беженцы – новый тип «вооружений», при помощи которого и без войны можно склонить Европу к уступкам. Они нас рублем, а мы их беженцами», – рассуждает Ходаковский.

МВД Турции сегодня утром сообщило, что число беженцев, вышедших на нейтральную полосу рядом с границей с Грецией, превысило 130 тысяч человек. Высокопоставленные чиновники Евросоюза сегодня прибывают на переговоры в Турцию. Реджеп Эрдоган накануне заявил, что предлагаемая ЕС помощь в размере 1 млрд евро не является достаточной.

Впрочем, ситуация с беженцами может быть использована Турцией не только для шантажа ЕС, но и с далеко идущими геополитическими последствиями, предполагает военный обозреватель Борис Рожин.

«Пока аналитики акцентируют внимание на том, что Эрдоган хочет изменить демографический состав северных сирийских территорий за счет переселения туда арабских беженцев (дабы размыть курдский фактор и создать там надежную опорную базу за счет лояльных арабов-суннитов), на самом деле коварный план заключается в том, чтобы под прикрытием сирийской шумихи, изменить демографический состав населения на греческих островах в Эгейском море с целью последующего расширения влияния нео-Османской Империи в Европу, в особенности на территориях, в прошлом веке входивших в состав империи», – не исключает Рожин.