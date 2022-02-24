Война война, а транзит через Украину продолжается по расписанию

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Новости Украины

Спецоперация, которую проводят Вооруженные силы России на Украине, никак не повлияли на транзит газа в Европу.

Об этом заявил сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прокачка российского газа через территорию Украины продолжается в штатном режиме в соответствии с заявками потребителей из Европы, которые на сегодня составляют 83 млн куб. м», – сказал Куприянов.

Кроме того «Энергоатом Украины» сообщает, что все украинские АЭС стабильно работают в штатном режиме.