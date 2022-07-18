«Война войной, а бабки зарабатывать надо»: Украинский самолёт, перевозивший оружие из Сербии, упал в Греции

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Новости Украины

В ночь на 17 июля в Греции упал украинский транспортный самолет Ан-12. Он перевозил 11,5 тонн боеприпасов из Сербии в Иорданию. В результате крушения погибли все находившиеся на его борту, это восемь человек, при этом сербских граждан среди них не было.

Как пишут местные источники, воздушное судно загорелось ещё в воздухе, об этом свидетельствуют видео очевидцев. Экипаж сообщил авиадиспетчерам о проблемах с одним из двигателей и запросил аварийную посадку. На карте полета заметно, что самолет развернулся на 180 градусов и долетел до границы полуострова Афон. После этого борт начал терять высоту и упал недалеко от жилых домов.

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После падения на кукурузные поля военный груз детонировал в течении нескольких часов.

Ситуацию уже прокомментировал министр обороны Сербии Небойша Стефанович. Он отметил, что Ан-12 вез военный груз частной компании Valir для Бангладеша. Покупателем товара является министерство обороны этой страны.

«Рейс совершался из Ниша с техническими посадками в Аммане, Ахмад-Абаде и Дакке в качестве конечного пункта назначения», — сказал Стефанович в комментарии Tanjug.

Глава ведомства указал, что на полет были получены все необходимые разрешения в соответствии с международными правилами.

Он также заявил, что информация о том, как именно этим рейсом перевозилось оружие из Сербии на Украину, не соответствует действительности.

«Это заявление совершенно неправильное и злонамеренное, и подобное происходит не в первый раз», — сказал министр Стефанович.

Он упомянул, что месяц назад появилась информация о том, будто на Украину везут оружие, а это были товары военной промышленности, которые предназначались для Алжира и имели все необходимые разрешения.

По его словам, с 2016 года, поскольку систематически ведется учет каждого рейса и каждой выданной лицензии на торговлю оружием, не выдается ни одной лицензии на перевозку каких-либо товаров этого типа из Сербии на Украину или в Россию.

«Что касается вооружения и военной техники, то самолеты, используемые для перевозки этих грузов по всему миру, имеют большую грузоподъемность и были произведены в основном в бывшем СССР, в России, Белоруссии и Украине. На данный момент из-за международных санкций российские и белорусские самолеты не могут перевозить оружие», – пояснил Стефанович.

Он также заявил, что в прошлом году стране выдали разрешения на экспорт оружия на сумму чуть более миллиарда долларов, пока реализовано оружия на сумму около 500 миллионов долларов.

Редактор украинского издания «Правовой контроль» Артур Журбенко так прокомментировал выполнение украинским самолетом рейса в интересах Сербии:

«Война войной, а бабки зарабатывать надо… Ничего вроде необычного, контракты, услуги по перевозкам, но есть но! Сербия не поддержала санкции против РФ. Украинские банки блокируют карты людей, которые находятся в Сербии. Даже если там есть твои бабки. Мобильные операторы не дают нашим беженцам льготный роуминг в братской для России Сербии. Зато украинские компании и экипаж вполне спокойно выполняют перевозки грузов (и даже военных) для этой страны. Ничего удивительного, уже давно пора привыкнуть, что единственный кто страдает от этой войны – простой человек!» – комментирует Журбенко.