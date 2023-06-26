Война войной, а разврат по расписанию. В Киеве проводят фестиваль педофильского и инцестового кино

Начнем с мнения нашего давнего респондента, православного верующего Олега:

«То, что творится в Киеве, да и по всей Украине, это не просто распахнутые окна Овертона. Это ужас преисподней, перенесенный на землю некогда святой Киевской Руси. Это уже полное сатанинское Зазеркалье. Знаете, я, конечно, пытаюсь сдерживать в себе гнев, как христианин, но иногда нет-нет да и очень пожалею, что нет сейчас на Земле великого пророка Илии, который собственноручно казнил 400 подонков-жрецов, развращавших народ израильский. Нет-нет – да и подумаю, что так же надо поступить с современными мерзавцами, бесами во плоти, начиная с Зеленского, развращающими наших детей по указке Соединенных Штатов и по их расписанию…».

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Речь идёт о фестивале так называемого «квир-кино», то бишь о киношке ЛГБТ-пошиба. Официально он именуется «Фестиваль ЛГБТКИА+ фильмов Sunny Bunny («Солнечный зайчик»). Вырос этот кино-Содом из программы некогда популярного на Украине ежегодного кинофестиваля «Молодость». Он впервые состоялся в конце 1980-х гг., и с тех пор на нем демонстрировали работы начинающих кинематографистов, выпускников кино-театрального института им. Карпенко-Карого и аналогичных факультетов (Поплавского и прочих).

Так что по нынешнему «квиру» вполне можно судить и об уровне преподавания в данных заведениях, и о том, до чего докатилось украинское кино, и какие перспективы его ожидают . Тут особо отметим, что о фестивале сервильные СМИ раструбили загодя, дабы завлечь на сию гнусь побольше народа. И данный факт свидетельствует о том, что мероприятие полностью укладывается в повестку властей, особенно если вспомнить недавнюю заяву Зеленского про необходимость легализации педерастических браков, будто иных насущных проблем не имеется.

Зрителям покажут более 60 лент. Среди них – игровые и документальные ЛГБТ-опусы, а также украинская ретроспектива. В нее, в частности, включены ленты Сергея Параджанова, отбывшего при СССР срок за гомосексуализм. Из чего следует, что он для современных кинопидоров является кумиром и примером для подражания. Можно представить, какую патоку разведут эти благодарные потомки, презентуя его напыщенную языческую белиберду типа «Теней забытых предков», превозносимых как «шедевр украинского поэтического кино».

Оператором там, кстати, был Юрий Ильенко, впоследствии – «духовный отец» тягнибоковской «Свободы» и физический отец двух бандеровских упырей, состоящих в ней – Пылыпа (экс-шефа Госкино) и Андрия (экс-депутата ВР). Так что содомия от нацизма недалеко кублится…

Основных локаций фестиваля – две . Одна – старинный кинотеатр «Октябрь» на Подоле, построенный почти 100 лет назад. Когда-то в нем демонстрировались нравственные и интеллектуальные фильмы, теперь – содомская мерзость. Вторая локация – аналогичный рассадник порока, только суперсовременный. Гей-клуб.

«Фильмом-открытием и сенсацией» сборища заангажированные СМИ называют французскую документальную ленту «Орландо: моя политическая биография». Про какую-то лесбиянку в политике. Также в программе (судя по пресс-релизу): «…драматическая лента Игоря Черницкого «Ивин А.», известная своей гомоэротикой, криминальная комедия «Три истории» Киры Муратовой с ЛГБТК-темой, документальный фильм Вадима Илькова «Папа — мамин брат»…

Дальше не будем продолжать, чтобы вас не стошнило.

Имеется ещё и детская программа. На ней, из тех же соображений, тоже не будем подробно останавливаться. Скажем лишь, что это сплошная пропаганда трансгендерства и педофилии.

Картиной-закрытием станет полнометражный немецко-американский фильм «Капитан Феготрон спасает вселенную». С порноактерами в большинстве ролей.

Ну и, конечно, на фестивале не могли обойтись без темы противостояния содомитов «агрессии России», как же без этого. В рамках темы «Квир-борцы» покажут документальный короткометражный фильм «Украинские квир-борцы за свободу». Опять же по релизу, это «фильм о ЛГБТКИА+ военных, рассказывающих о своих опытах в первые недели полномасштабного вторжения России против Украины». (О каких опытах – думается, ясно). После показа будет проведена «дискуссия о необходимости принятия закона о гражданских партнерствах». То бишь, в том числе, о полной легализации педерастии в ВСУ.

Все это делается в честь всемирного месяца «прайда», который якобы «декларирует равные права каждого члена общества». Апофеозом станет шабаш извращенцев всех мастей в галерее «Художественный арсенал», прямо напротив входа в Киево-Печерскую Лавру…

Параллельно выпускается макулатура вроде той, обложку которой мы публикуем. В макулатуре повествуется об «играх» двух педиков с «удочеренной» ими девочкой. О том, в какие игры эти паскуды будут играть в геенне огненной за развращение ребенка, понятное дело, в книжонке умалчивается…

А ещё во Львове, в областной госадминистрации, устроили мастер-класс по сексу среди чиновников.

Последний перформанс удивил даже журналистов, привыкших ничему не удивляться. Вот что написала о нем на Фейсбуке корреспондент телеканала НТН Виктория Балицкая :

«Когда я увидела это объявление внутреннего тренинга о сексе в ОГА для чиновников, то подумала, что это — фейк, чей-то розыгрыш. Потому что такого, казалось бы, быть не может. Это не укладывается в голове: в рабочее время полтора часа работники облгосадминистрации будут говорить о значении секса для них, и я предполагаю, что за бюджетные средства, потому что вряд ли сексолог занимается благотворительностью».

Хотя на самом деле удивляться здесь, конечно, нечему. Ибо, как выразился в местном паблике по поводу данной «лекции» пользователь с интересным ником Работяга Хохол -Москаль:

«Они там все во власти е…нутые».

Добавим: не только во власти. Но и в менталитете «титульной нации».