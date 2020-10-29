Война за Карабах приобретает затяжной характер

29.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Армянские эксперты убеждены, что война в Нагорном Карабахе теперь станет для Азербайджана намного сложнее.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Комерсант».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Так, директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян обращает внимание, что после успешного продвижения азербайджанских подразделений на юге теперь бои будут вестись не на равнине, а в горах, где наступать намного труднее.

«Характер войны меняется уже сейчас, с входом в зону лесов и гор она перестает быть такой, как вначале, когда контактных боев почти не было и все делалось артиллерией и авиацией. Зимой интенсивность боевых действий будет понижаться просто из-за климатических условий, но ожидать завершения боевых действий было бы нелогично», — считает Искандарян.