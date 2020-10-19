Война за Нагорный Карабах ужесточается

19.10.2020, Москва, Александр Ростовцев

Последние несколько дней ситуация на карабахском фронте складываются не в пользу армии непризанной республики. Если на северном фланге армяне успешно отбивают контратаки азербайджанцев, то на южном фланге дела обстоят совсем не радужно: войска Алиева проламывают оборону войск НКР, заставляя противника отступать, оставляя населённые пункты и важные с оперативной точки зрения высоты.

По мнению наблюдателей, на южном фланге карабахского фронта азербайджанцы в точности повторяют тактику вытеснения турецкими оккупационными войсками сирийских курдов, что лишний раз свидетельствует о вовлеченности Анкары в военный конфликт вокруг НКР.

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16 октября подтвердилась информация о взятии города Гадрута азербайджанскими войсками: в сеть было выложено видео с улиц Гадрута.

Первое, что бросилось в глаза – ухоженный, нетронутый войной и полностью опустевший город. Оборонять его, обрекая на разрушение дома и людей на гибель от артиллерийского огня, было бессмысленно – азербайджанские войска накануне захватили господствующие высоты, с которых Гадрут, расположенный в низине, виден как на ладони.

Считается, что потеря Гадрута возымеет дальнейшие негативные последствия для НКР, за которым последует сдача Физули и окрестных сёл. Собственно, азербайджанские войска уже вплотную подошли к Физули, где по ним открыла огонь армянская артиллерия.

Характерно, что мирное население покинуло Гадрут, не слишком доверяя обещаниям Алиева «придерживаться конвенционных методов ведения войны».

Как бы в подтверждение правильности решения, в Твиттере (судя по всему, с турецкого аккаунта) появилось видео расстрела азербайджанскими военными двух армянских ополченцев – молодого человека и старика.

В Баку видео моментально назвали фейком, хотя до этого алиевская пропаганда взахлёб рекламировала ролик захвата азербайджанскими коммандос военнопленных в Гадруте – старика и молодого парня.

Примечательно также, что сразу после объявления фальшивкой ролика с кадрами расстрела армянских комбатантов, алиевский агитпроп начал лихорадочно удалять компрометирующее видео.

Вообще, надо заметить, что алиевские фронтовые замполиты и особисты работают из рук вон плохо и непрофессионально, допуская позорящие их армию явления, вроде расстрела и отрезания голов военнопленным, не говоря уже об утечках в сеть видео и фотофактов.

Так, были установлены личные данные двух азербайджанских солдат из 701-й пехотной бригады, позировавших на снимках в стиле карателей СС с отрезанной головой армянского солдата.

Головорезы из азербайджанской пехотной бригады.

Как нетрудно догадаться, Алиев первым должен быть заинтересован в жесточайшем пресечении варварских действий своих аскеров, ибо зверства во время войны заставляют солдат противника сражаться до конца и в ответ не брать в плен азербайджанских солдат без особой на то необходимости.

16 октября в центр азербайджанского города Гянджи из НКР прилетела ракета «Эльбрус», убившая 13 и ранившая свыше 50 мирных жителей.

ОТРК «Эльбрус».

По мнению некоторых экспертов, ракета должна была поразить легальную цель – военный аэродром в Гяндже, где базируются турецкие истребители, но теперь это уже неважно. У Пашиняна могут говорить что угодно в своё оправдание, но факт, что теперь и с армянской стороны допущено военное преступление: применение ракетного оружия по гражданским целям. Тем более, что у оперативно-тактической ракеты имеется полётное задание, отчего списать гибель людей и разрушения, как на трагическую случайность от попадания обычного артиллерийского снаряда – не получится.

Руины в Гяндже от удара армянской ракетой.

Впрочем, после варварских обстрелов Степанакерта и других населённых пунктов НКР азербайджанской артиллерией, подобных эксцессов следовало ожидать.

Руины в Степанакерте от обстрелов азербайджанской артиллерией.

В Баку поспешили воспользоваться ракетным инцидентом и дополнительно обвинили армян в ракетном обстреле Нахичевани, выдавая кадры из Гянджи и какие-то непонятные осколки за «новое преступление сепаратистов и их ереванских покровителей».

Азербайджан также отчитался об уничтожении ОТРК «Искандер» и ЗРК С-300 противника дронами-камикадзе израильского производства. В сеть выложены кадры подлёта к целям, снятые видеокамерами дронов.

Как вскоре выяснилось, дронам удалось уничтожить одну пусковую установку ОТР «Эльбрус» советского ещё производства и муляж С-300.

Эксперты обнаружили и другие факты поражения муляжей армянской боевой техникой дорогостоящим управляемым оружием израильского производства. В частности, на кадрах, где азербайджанцы доказывают уничтожение армянского ЗРК «Оса» хорошо заметно вблизи фанерный объект, как и несколько надувных танков.

Самое странное с потерей «Эльбруса», уничтоженного на армянской территории, что военное руководство Армении и Пашинян не запросили консультации по линии ОДКБ.

Идёт подсчёт убитых с обеих сторон военнослужащих.

Армянская сторона опубликовала в соцсетях личные данные 500 погибших азербайджанских солдат и офицеров, включая одного генерала. Свои потери они оценивают в 650 убитых.

Эксперты полагают, что официальные данные о потерях с обеих сторон можно смело умножать на три. Преуменьшать свои боевые потери и преувеличивать потери противника – типичная практика участников войн и вооружённых конфликтов.

Турецкое военное развёртывание в Азербайджане по версии издания «Коммерсант».

Представители азербайджанской диаспоры в России запустили в YouTube ролик, моментально подхваченный алиевской пропагандой, будто Россия отправила из Махачкалы в Иран эшелон с боевой техникой для помощи НКР.

Сам ролик говорит только о том, что из Махачкалы в южном направлении вышел эшелон с бронетехникой – и больше ничего. Доказательств, что эшелон пересёк границу с Ираном нет, как нет фактов получения этого вооружения Арменией или НКР.

Но осадочек, как говорится, остался.

Ещё один ляп алиевского агитпропа – якобы прибытие в Тегеран Ил-76, купленного на деньги российских бизнесменов армянского происхождения для доставки оружия в НКР, хотя доподлинно известно, что ВВС Армении и без всяких российских бизнесменов имеют на вооружении Ил-76 различных модификаций.

Прогнозируя развитие событий на карабахском направлении, эксперты сходятся во мнении, что главной задачей военных НКР является удержание фронта и нанесение противнику неприемлемого ущерба.

Азербайджан, как и Турция, находятся не в лучшей экономической форме, особенно Азербайджан, после обвала цен на нефть.

Уже понятно, какие цели поставили бакинские правители, развязав эту войну, используя просчёты и идиотизм Пашиняна. В задачу Алиева не входит завоевание собственно Нагорного Карабаха, на что у него явно не хватит сил и ресурсов с турецкой помощью или без оной.

В Баку надеются вернуть под свой контроль семь утраченных в 1994 году районов Азербайджана, входящих в «пояс безопасности» Нагорного Карабаха. Это достаточно обширные территории, отвоевав которые, Алиев наверняка получит восторженную всенародную поддержку и вернёт пошатнувшуюся популярность.

Из неприятных новостей называется всё большее участие Анкары в конфликте, что может довести до её членства в Минской группы ОБСЕ по установлению мира в Нагорном Карабахе.

Этому также способствует наплевательское отношение США, как члена Минской группы, к карабахскому конфликту.

Пашинян на словах согласен идти на компромисс с Баку, но его предложения ни в каком пункте не пересекаются с позицией Алиева. Майдан-премьер идёт на обострение войны, одновременно требуя от России «более активного участия в защите Нагорного Карабаха».

Мнение наблюдателей, в том числе, близких к «кремлёвским башням», однозначно: Россия не должна платить жизнями своих солдат за чужие ошибки. Что вовсе не означает отказ от помощи Армении, как союзнику по ОДКБ в случае, если война придёт на её территорию.