Война заканчивается. Украинцы не хотят гибнуть в боях за Крым – Карасев
Прежний нарратив украинской власти о выходе на границы 1991 года больше не работает.
Об этом в эфире интернет-канала «Новости LIVE» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению эксперта, украинской власти нужно это признать и формировать новые цели войны.
«Война идет к окончанию, ментально она уже заканчивается, надо признать это. Люди не хотят идти на войну. Значит, надо думать о том, что либо когда мы говорим о новой фазе войны, надо создать новые цели войны, но чтобы это цели были духоподъемные, чтобы возникла волна нового патриотизма, чтобы героизм опять стал добродетелью, а не как сейчас.
Сейчас все-таки люди жить хотят, потому что они не понимают – что, они за Крым должны жизнь класть? Многие так думают. Надо менять цель войны, мотивационную структуру, и под эту новую мотивационную структуру делать мобилизацию. Чтобы это была мобилизация, а не отлов мужчин на улицах», – заявил Карасев.
Спасибо!
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