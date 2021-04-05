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17.04.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Дзен, Политика, Сюжет дня, Украина
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Война закончится денацификацией Украины – подполковник СБУ

Новости Украины

Основная масса населения Украины к вопросу войны на Донбассе относится по принципу «моя хата с краю», однако есть 15-20 процентов «упоротых» националистов, которых придётся ликвидировать как врагов.

Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил перешедший на сторону России сотрудник центрального аппарата СБУ подполковник Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы говорили о том, что, скорее всего, будет война и, скорее всего, мы вернёмся на ту территорию. Мы сейчас в Донецке думаем, а как мы будем жить с этими людьми, которые были по ту сторону?» – спросила в ходе дискуссии донецкая журналистка Елена Блоха.

«Гражданское примирение возможно?» – уточнила вопрос ведущая.

«На Украине не так много откровенных врагов, – ответил Василий Прозоров. –  Я так допускаю процентов 15-20. Это те, кто неисправимы. Основная масса населения – это люди, которые исповедуют принцип «моя хата с краю». Это простые люди, которым любая власть хороша, если при ней тепло, светло и порядок на улицах».

«Но, что делать с этими людьми, это просто – власть поменяется, и они приспособятся к новым условиям жизни. Что делать с теми 20-ю процентами, которые откровенные враги? Это враги, их надо уничтожать. С ними будет проще, потому что это враг, с ним надо бороться. Вот что сделать с теми, кто исповедуют принцип – хата с краю?

Не знаю, я размышлял над этим, может, придётся пойти по пути, как была денацификация в Германии в 1945 году. Надо им показывать, что творил батальон «Торнадо», что творил батальон «Азов». Показывать им, вплоть до того, чтобы заставлять их просматривать эти фильмы и видео. Водить на экскурсии в ту же «Библиотеку» (незаконная тюрьма СБУ в Мариуполе – ред.)», – добавил экс-сбушник.       


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