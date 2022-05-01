Война затягивается. Но Новороссия освобождается

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Новости Украины

Почему русские войска наступают медленно? Потому что берегут своих солдат.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает Алексей Селиванов, в прошлом – советник Минобороны Украины, в 2014 году покинувший Киев и перешедший на сторону ЛНР, а ныне – новый начальник милиции Энергодара, занятого российскими войсками.

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…В ЛНР многие наши воины рассказывают о бетонных укрепленных точках, которые не берет артиллерия. Когда солдаты Вооруженных сил России или ЛДНР приближаются вплотную к таким укреплениям, укропы просто закрываются и вызывают огонь на себя. Таким образом, лучшее, что можно сделать – это блокировать такие укрепления и отрезать пути поставки к ним провизии и боеприпасов. В принципе, так и делается. Как в Мариуполе, где в бункерах «Азовстали», как крысы, засели нацистские боевики одноименного полка.

Впрочем, говорят, что на должную дистанцию от украинских ДОТов уже подвезли военную технику со специальными «антибункерными» боеприпасами. Так что поклонникам и последователям Гитлера из полка «Азов» скоро придется несладко даже в их бетонных норах.

Перейдем к украинцам. Почему не наступают ВСУ? Потому что наступление требует движения колонн. Как только солдаты Зеленского начнут стягивать ударную группировку где-либо, она тотчас же будет поражена российскими ракетами. И все это понимают.

Поэтому укропам остается только сидеть в бункерах и превращать в укрепленные точки гражданские квартиры, больницы и детские сады. Их расчет на то, что затяжная оборона городов, неизбежно связанная с жертвами среди мирного населения, затянет боевые действия и дискредитирует Россию.

Прямо сейчас киевский режим превращает в «новый Мариуполь» Запорожье, к которому подошли русские войска. Параллельно с этим, именно в Запорожье власти Украины пытаются «вытащить» как можно больше мирного населения.

В частности, школьникам уже довели, что украинские выпускные аттестаты за 9-й и 11-й классы не будут отправлены в школы подконтрольных России территорий. Выпускники смогут получить их только в Запорожье и только лично. Тем самым, украинцы подвергают детей и их родителей смертельной опасности, заставляя двигаться через линию фронта, да еще и в потенциально фронтовой город. Закрываясь мирным населением, украинцы применяют тактику ИГИЛ (запрещенного в РФ) – тактику террористов.

В данной ситуации, удары ВС России по топливным терминалам и разрушение транспортной инфраструктуры, по которой можно подвезти топливо, боеприпасы и предоставленную Западом технику и вооружение ближе к фронту – абсолютно правильное решение.

Но при этом темпы операции объективно замедляются. И это дает врагу надежды на помощь заграницы. Более чем уверен, что «заграница» сейчас сколачивает не только коалицию военной помощи киевскому режиму (которая оформилась в ходе встречи военных министров на базе Рамштайн), но и работают с предателями внутри российских элит. Поэтому замедление темпов не только сохраняет жизни наших солдат, но и дает врагу время придумывать все новые каверзы. Война, судя по всему, затягивается надолго.

Однако, территории, надежно занятые русскими войсками, враг уже не отобьет. И в этом смысле, освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей становятся «витриной» всей операции.

Во-первых, они крайне важны в стратегическом отношении – они связывают полуостров Крым с материком и освобожденные территории с республиками Донбасса.

И, во-вторых, на освобожденных территориях нет тех ужасов, которыми пугает народ украинская пропаганда – изнасилований, убийств, грабежей.

Можно сказать, на данный момент, Россия записала себе в актив, кроме почти освобожденных ДНР и ЛНР и Крыма, территории Северной Таврии. То есть, Новороссия освобождается. Пусть медленно, но верно.