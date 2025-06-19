Войной Израиля и Ирана Трамп вылечил мир от Украины – Бондаренко

Анатолий Лапин.  
19.06.2025 10:54
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Израиль, Иран, США, Украина


Украина исчезла с первых полос мировых СМИ благодаря конфликту на Ближнем Востоке.

Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина исчезла с первых полос мировых СМИ благодаря конфликту на Ближнем Востоке. Об этом...

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«В феврале 2022 года Путин вылечил мир от коронавируса, а в июне 2025 года Трамп вылечил мир от украинской тематики. Украинская тематика исчезла с первых полос газет. Вы обратите внимание, в связи с событиями в Иране, вот как изменилось отношение к Украине – она исчезла просто. Позавчера, ну точнее вчера ночью, ужасающая бомбардировка Киева, там большое количество жертв, 28 убитых, прилет в жилой дом и так далее. Если бы это было год или два года назад, неделю бы не сходило это со всех телеканалов, газет и так далее.

Посмотрите – фактически молчание мировых СМИ. Зеленский приезжает на «Большую семерку», раньше, когда он приезжал, его встречали аплодисментами: «Вот, приехал герой, новый Че Гевара, новый Черчилль» и так далее. Приехал, его никто не встречает, никакого интереса нет, он досрочно покинул, даже Трамп не захотел с ним встретиться, и так далее. То есть украинская тематика начинает сходить с повестки. И Зеленский это очень серьезно прочувствовал уже», – заявил Бондаренко.

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