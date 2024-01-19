Войной Россию не истощить, а Запад может дождаться «Чёрного лебедя» – Золотарев

Вадим Москаленко.  
19.01.2024 17:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия имеет достаточно ресурсов, чтобы нарастить свой ВПК и продолжать СВО ещё на протяжении нескольких лет.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия имеет достаточно ресурсов, чтобы нарастить свой ВПК и продолжать СВО ещё на протяжении...

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«Что касается России – ни для кого не секрет, что у Путина есть финансы, которые позволяют ему, как минимум, три года финансировать войну. Доходы от нефтегазового сектора, которые не упали, а только возросли, позволяют ему оплачивать военные счета.

И более того, мы видим беспрецедентное увеличение военного бюджета РФ, перезагрузку военного комплекса, который хоть и со скрипом, но набирает обороты», – рассуждал Золотарев.

«Что касается продолжительности – есть ряд оценок, что всё продолжится до весны или лета 2025 года. Но в нынешнем мире очень много чёрных лебедей, которые переворачивают вполне логичный и понятный ход событий с ног на голову», – добавил политолог.

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