Войной Россию не истощить, а Запад может дождаться «Чёрного лебедя» – Золотарев

Россия имеет достаточно ресурсов, чтобы нарастить свой ВПК и продолжать СВО ещё на протяжении нескольких лет.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается России – ни для кого не секрет, что у Путина есть финансы, которые позволяют ему, как минимум, три года финансировать войну. Доходы от нефтегазового сектора, которые не упали, а только возросли, позволяют ему оплачивать военные счета.

И более того, мы видим беспрецедентное увеличение военного бюджета РФ, перезагрузку военного комплекса, который хоть и со скрипом, но набирает обороты», – рассуждал Золотарев.