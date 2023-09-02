Войну на Украине используют, чтобы лишить Приднестровье политического голоса

За продолжение переговоров по урегулированию приднестровского конфликта в формате «5+2» выступает только одна ПМР из семи участников: Молдова и Приднестровье как стороны конфликта, Россия и Украина как гаранты, ОБСЕ как посредник, а США и Европейский союз как наблюдатели.

Об этом на пресс-конференции в Тирасполе заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский.

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«Формат «5+2» не собирается, я так предполагаю, и не соберется в ближайшей перспективе. При этом все участники формата «5+2», кроме Приднестровья, согласны с той формулировкой, что пока идут боевые действия между Украиной и Россией, формат «5+2» не соберется. Примерно так. Все едины во мнении в таком ключе. С какими-то оговорками, но концепт такой. На мой взгляд, при желании, искреннем желании сторон я могу предположить сбор формата «5+2», и такие примеры тому есть, даже после начала боевых действий. Тем не менее, формата нет», – сказал Красносельский.

Встречи представителей Молдовы и Приднестровья в формате «1+1», по его словам, «носят больше ритуальный характер», поскольку молдавская сторона не самостоятельная в принятии решений.

«Они собрались в правительстве и приняли «очень важное решение»: называть не Приднестровье, а «приднестровский регион», еще и прописывать с маленькой буквы. Это прорыв такой, наверное. Наверное, две ночи не спали, обсуждая, как они смогли победить в этой ситуации. После этого они думают, что молдавский народ стал жить лучше, интереснее, зажиточнее и газ будет бесплатным? Что в головах у этих людей?» – сказал Красносельский.

Он полагает, что ссылки на «российско-украинскую войну» являются только отговорками с целью ущемить права Приднестровья.

«Все дело в том, что Приднестровье в этом формате имеет равный голос наравне со всеми, равные права и равные обязанности. Мы там субъект, политический субъект. И нас там называют «Приднестровье», не регион с маленькой буквы, как кто-то там с воспаленным воображением решил, а именно Приднестровье, с нашим политическим голосом. Ликвидировав данный формат, нас просто лишат, по большому счету, политического голоса. Если откинуть все эмоции и отсылку к боевым действиям между Украиной и Россией, то первопричина кроется в этом – лишить Приднестровье политического голоса», – сказал Красносельский.