Войну на Украине развязали США, чтобы ослабить Европу – президент Ирана

Анатолий Лапин.  
20.09.2023 09:55
  (Мск) , Москва
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Волынь, Дзен, Иран, ООН, США, Украина


Войну на Украине развязали США, которые таким образом хотят ослабить Европу.

Об этом, выступая на Генссамблее ООН, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Войну на Украине развязали США, которые таким образом хотят ослабить Европу. Об этом, выступая...

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Раиси выступил за мирное решение конфликта, подчеркнув, что его страна поддерживает любые инициативы по урегулированию.

«Что касается украинского кризиса и войны, я хочу напомнить о нашей однозначной позиции: Исламская республика не поддерживает войны, где бы они не проходили – в Европе или других точках планеты. От войны никто не выиграет в Европе, любая напряженность, разжигание огня, насилие в Украине – к этому причастны Соединенные Штаты Америки для того, чтобы ослабить Европу.

Мы поддерживаем любую инициативу, направленную на прекращение войны, поддерживаем любые политические меры», – заявил Раиси.

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