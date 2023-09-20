Войну на Украине развязали США, чтобы ослабить Европу – президент Ирана

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Войну на Украине развязали США, которые таким образом хотят ослабить Европу.

Об этом, выступая на Генссамблее ООН, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Раиси выступил за мирное решение конфликта, подчеркнув, что его страна поддерживает любые инициативы по урегулированию.

«Что касается украинского кризиса и войны, я хочу напомнить о нашей однозначной позиции: Исламская республика не поддерживает войны, где бы они не проходили – в Европе или других точках планеты. От войны никто не выиграет в Европе, любая напряженность, разжигание огня, насилие в Украине – к этому причастны Соединенные Штаты Америки для того, чтобы ослабить Европу. Мы поддерживаем любую инициативу, направленную на прекращение войны, поддерживаем любые политические меры», – заявил Раиси.