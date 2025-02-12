Войну остановят за счёт Украины! В Киеве переполох и шантаж Третьей мировой

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Киеву уже можно даже не думать, что в грядущих переговорах по урегулированию конфликта кто-то будет особо оглядываться на национальные интересы Украины.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший представитель Украины при ЕС, замглавы администрации президента времён Петра Порошенко Константин Елисеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно смотреть правде в глаза. Любой план или сценарий, который нам будет предложен, не будет учитывать наши национальные интересы. То, что говорит Зеленский [об обмене оккупированной части Курской области] – он просто выдаёт желаемое за действительное. Это не базар, и я не думаю, что какая-либо страна, которая сама себя уважает, пойдёт на такие даже не договорённости, а я бы сказал, непонятные махинации. Поэтому нужно быть готовыми к тому, что любой план, даже план Трампа, не будет учитывать наши национальные интересы. Во-вторых, и очень печально, что это происходит, есть большие тенденции, что урегулирование будет происходить за счёт интересов Украины. То есть в данном случае, за счёт жертвы. И это очень плохой сигнал», – тревожился Елисеев.