Войну остановят за счёт Украины! В Киеве переполох и шантаж Третьей мировой
Киеву уже можно даже не думать, что в грядущих переговорах по урегулированию конфликта кто-то будет особо оглядываться на национальные интересы Украины.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший представитель Украины при ЕС, замглавы администрации президента времён Петра Порошенко Константин Елисеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нужно смотреть правде в глаза. Любой план или сценарий, который нам будет предложен, не будет учитывать наши национальные интересы. То, что говорит Зеленский [об обмене оккупированной части Курской области] – он просто выдаёт желаемое за действительное. Это не базар, и я не думаю, что какая-либо страна, которая сама себя уважает, пойдёт на такие даже не договорённости, а я бы сказал, непонятные махинации.
Поэтому нужно быть готовыми к тому, что любой план, даже план Трампа, не будет учитывать наши национальные интересы. Во-вторых, и очень печально, что это происходит, есть большие тенденции, что урегулирование будет происходить за счёт интересов Украины. То есть в данном случае, за счёт жертвы. И это очень плохой сигнал», – тревожился Елисеев.
«Именно поэтому нам нужно передавать и нашим европейским, и американским партнёрам, что решение этой войны за счёт интересов жертвы – это путь к Третьей мировой войне.
Нельзя ставить на одну планку жертву и агрессора. И ещё, к большому сожалению, очень пассивно себя ведёт европейская сторона.
Даже вчерашние встречи вице-президента Пенса [Вэнса] с руководителями ЕС показали, что, к сожалению, у европейцев нет целостного понимания, как они могут пристроиться к урегулированию ситуации в войне.
Более того, есть большая угроза, что США могут выйти на прямой диалог с Россией ради того, чтобы имплементировать план Трампа и остановить войну на Украине», – скулил экс-чиновник Порошенко.
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