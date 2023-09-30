Войну против России начала украинская мафия – экс-министр Польши

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На Украине власть принадлежит аграрной мафии, которая уничтожила местного фермера и развязала войну против России для того, чтобы обрушить цены на зерно.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил польский экс-министр труда Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зерновая мафия уничтожает украинского производители – никто не может продать зерно дороже, чем они установили. Потому что эта мафия интегрирована, контролирует внешнюю торговлю, владеет государственным аппаратом, который жертвует украинскими интересами ради мафии», – сказал Кулько.

Он подчеркнул, что такие образом небольшая группа зарабатывает на продаже зерна баснословные суммы.

«И я вам скажу так – украинское государство защищает мафию. эта война началась с того, чтобы обвалить цены на зерно. Это всё афера призвана показать производителям: «Всё заблокировано, цены обвалились, вам не продать своего зерна». Это делали враньём – премьер-министр Шмыгаль написал, что заблокировали экспорт, что является неправдой. Пропускная способность каналов в Польше увеличилась в два раза, их никто пальцем не тронул», – добавил экс-министр Польши.