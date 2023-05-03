Войну против УПЦ заказало содомитское лобби? Новые сводки с духовного фронта

За последнюю неделю сводки антицерковной войны на Украине пополнились свежими фактами. Во-первых, стало совершенно очевидно, что рейдеры Зеленского всерьез готовятся идти на приступ Свято-Успенской Почаевской Лавры.

Глаз на нее они положили давно, надеялись захапать себе еще до Пасхи. Но после неудавшегося блицкрига с Киево-Печерской обителью, видимо, вознамерились поднакопить сил и липовых аргументов – таких, как некие «юридические» выкладки, требования «верующих патриотов», «трудящихся», резолюции местных начальничков, депутатов и прочей шушеры, – чтобы начать новую атаку, имея в запасе весь привычный арсенал лживой и лукавой бюрократии.

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В качестве «артподготовки» они устроили погромы и захваты приходов по всему западенскому региону, инициировали многочисленные «постановы» о запрете УПЦ и отъеме у нее земельных участков и собственности. И вот теперь вновь разинули алчные пасти на вторую величайшую святыню Православия.

С каждым днем все чаще и чаще возникают месседжи от высокопоставленных чинуш, свидетельствующие об их неуклонных намерениях. Так, коломойский гаденыш, он же глава минкульта, Ткаченко, неизменно то и дело разрождается прожектами, один гнуснее другого. На тему того, что он мечтает учинить в Лаврах после изгнания оттуда иноков.

То народные промыслы затеять, с торговлей шароварами и вышиванками, то госпиталь для алкашей и нариков из ВСУ закопёрить. Отметим, что он даже не подыскивает эвфемизмов (смягчающих выражений), когда разлагольствует о вожделенных перспективах, а прямо так и изъясняется: «Вот когда изгоним монахов…»

В унисон с ним действуют и местные гетьманчики.

В частности, глава Тернопольского облсовета, на территории которого находится Почаев, некто Головко (нацистская партия «Свобода» Тягныбока), заявил, что «Почаевская лавра – форпост русского мира». И что главной задачей властей является «освободить святыню от УПЦ».

«Это будет нелегко, но наша задача – искоренить их окончательно. Из Лавры осуществляется политика не только в Украине, но и в Беларуси, Польше, Румынии, Молдове. Это своеобразный центр управления, нам стратегически важно обезвредить эту сферу влияния», – изрек сей бандеровский последыш.

Ему ответил отец-наместник Почаевской обители митрополит Владимир. Он обратился к тернопольскому князьку очень вежливо, как на том настаивает предстоятель УПЦ Онуфрий. По имени-отчеству, «уважаемый» и все такое прочее. Владыка Владимир аргументированно объяснил, что все претензии к Церкви и монастырю незаконны.

Рассказал и показал, в каком ужасном состоянии находилась Лавра еще четверть века назад, будучи под управлением Кременецкого музея и разного рода государственных контор.

В алтарях и храмах и рядом с ними располагались совершенно непотребные структуры – лаборатория для взятия анализов, свинарник, фирма по уничтожению крыс, музей атеизма, скотный двор, морг, психбольница и т.п.

Сейчас все святыни восстановлены, сама Лавра вновь является великолепной сияющей красавицей, жемчужиной Православия. И все это сделано усилиями Церкви, священнослужителей, монахов и прихожан. И вот теперь сатанинская камарилья все это желает заграбастать в свое владение.

Правда, повторимся, подобных обличительных слов в адрес этой самой камарильи настоятель не произнес. Наоборот, увы, он, так же как и многие другие епископы, подчеркнул, что обитель помогает ВСУ и выступает против «российской агрессии». В ролике с его интервью даже показан один из «патриотов»-архиепископов, Виктор Коцаба, окруженный мордоворотами из ВСУ, которым он передает гуманитарную помощь.

– Очень жаль, при всем моем большом уважении к владыке Владимиру, что и здесь не прозвучало четкое обличение нечисти, правящей бал в стране, – говорит наш знакомый, русский прихожанин Киево-Печерской Лавры Олег. – Кстати, недавно стало известно, что она не только госдеповская, но еще и изрядно содомитская. В свете этих новостей по-другому смотришь на все ее антизаконные прыжки и ужимки. Я, конечно, подозревал, что среди всей зеленковской компашки извращенцев и наркоманов хоть пруд пруди. Но не думал, что до такой степени. Вы представляете себе, кто управляет несчастной страной? И знаете, ведь очень похоже, что корень происходящего кроется именно в заказе содомитского лобби. Которое наличествует везде – даже в районных и сельских советах. В том, что представители этого лобби присутствуют в Верховной и областных радах, сомневаться уж точно не приходится. А уж сколько их в сервильных СМИ и на ТВ – больше, чем комаров на смрадных болотах. Не все они, конечно, сами имеют «нетрадиционную ориентацию», но то, что способствуют ее продвижению – факт неоспоримый. Одно из доказательств данного тезиса – заявление крупнейшего американского телеканала NBC News. В его эфире прозвучала сенсация о том, что выяснена причина гонений на УПЦ. По мнению спикеров медиа-ресурса, православных верующих и священство в Незалежной дискредитируют и преследуют за то, что «они являются самыми ярыми противниками ЛГБТ».

В подтверждение журналисты привели слова ЛГБТ-активиста, некоего Мишкина, который на состоявшемся недавно «прайд-параде» назвал верующих и священников УПЦ «самыми антигейскими людьми в Украине».

Косвенно подтверждает эту версию и заявление украинского Нацсовета по ТВ и радио о том, что его члены, дескать, «всерьез обеспокоены дискриминацией представителей нетрадиционной ориентации».

– Дискриминацией самой многочисленной конфессии, нашей святой Церкви, эти лицемеры никак не озабочены, – возмущенно говорит Олег. – Наоборот, одобряют всякие гнуснейшие кощунственные пакости, как это было с дружками Зеленского из «95 квартала».

А теперь, видимо, позавидовав этим уродам, к травле подключились и клоуны из «Дизель-шоу», что на пинчуковско-соросовском канале ICTV. 5 мая там в эфире выйдет в эфир «постановка» о том, как монахов УПЦ изгнали из Киево-Печерской Лавры. Но до таких издевательств над религиозными чувствами миллионов людей у фарисеев из Нацрады дела нет. Оно и понятно: извращенческое лобби диктует совсем другие «нарративы»…

А тем временем молодежное крыло ультранацистской организации «Правый Сектор» – «Правая Молодь» – в т.н. «Архикафедральном» соборе «Святого Юра» (быв. Святого Георгия, Львов), отобранном у православных в пользу УГКЦ еще в начале 1990-х гг., провела панихиду по головорезам из дивизии СС «Галичина». Теперь униаты вместе с бандеровцами, несомненно, ждут – не дождутся, когда подобные фарсы им позволят устраивать и в Почаевской святыне.

После многочисленных заявлений ткаченок и прочих головков с тягнибоками (все они в УГКЦ) волки в овечьих шкурах уже почти сбросили «нейтральные» маски и заявили свои претензии на Лавру, которые прежде не торопились обнародовать. И стало совершенно очевидно, что профурсетки из ПЦУ – лишь прикрытие для тайной экспансии Ватикана и его агентов. И Почаевскую, и Киево-Печерскую Лавры хотят передать в итоге именно папскому престолу.

– На фоне всего этого очень мужественно прозвучали слова арестованного митрополита Феодосия, главы Черкасской епархии, о необходимости сохранения единства Русской Православной Церкви, – отмечает Олег. – Он напомнил, что у архиереев раньше, в исторические смутные времена, «никогда не возникало даже мысли… вплести Церковь в контекст междуусобных браней; сделать Церковь оружием разжигания ненависти».

К сожалению, некоторые наши архиереи продолжают думать по-другому… Вот и пожинаем плоды, когда не только униаты и нацисты, но и ничтожные педерасты позволяют себе безнаказанно над нами торжествовать.