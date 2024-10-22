На Украине закипает негодование от процессов насильственной мобилизации. В итоге страна оказалась на грани бунта и свержения власти. Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко – отец известной на Украине антироссийской пропагандистки Сони Кошкиной, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Городок за Киевом, недалеко от которого я живу. В субботу его полностью блокировали. На следующий день блокировали маленький город, 15 тысяч населения, в котором я живу. Я ехал на базар, видел, как стоят дядьки, останавливают машины, вытаскивают. Блокируют город в базарные дни. Это как у вас «Океан Эльзы», а у нас тут развлечение базар. И на базаре все спрашивают, когда эта дрянь кончится. Всех позабирали, у одного из таксистов, который меня возит, четыре человека погибло в семье. Всем уже надоела эта война», – сказал Василенко.

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«Событиями прошлой недели стали не наши наступления, отступления или пять планов мира, а стала демонстрация разъярённых жён, которые вышли и кричали Зеленскому. Прямо под администрацию. Это была демонстрация. Во всех странах первый этап – это бегство от повесток. Второй этап – это пассивное сопротивление Третий – это демонстрации антивоенные. Четвертый – это их объединение. И, наконец, пятый этап, если правительство вдруг начнет разгонять эти мирные демонстрации, то мужья, отцы, дети этих женщин, которых побьют на Майдане, возьмутся за то, что у них под руками», – добавил эксперт.

«Эти процессы [свержение власти и прекращение войны] могут ускорить беспорядки в тылу. Первый звонок – это первая антиправительственная акция женщин. Любая попытка их разогнать закончится вооружённым конфликтом», – резюмировал Василенко.