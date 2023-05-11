«Войны по всему миру станут реальностью» – Школьников

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С падением мирового господства США и единства Европы мир захлестнёт череда различных конфликтов за место в будущем миропорядке.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил геостратег Андрей Школьников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военные действия по всему миру – это будет нашей реальностью. В ближайшие пять-семь лет количество военных конфликтов по всему миру будет большое. Причём это не зависит от того, будут ли страны проводить политику выхода от Запада, или будут пытаться поддерживать с ним отношения. Начинается праздник непослушания. Есть желание каждой страны достичь чего-то больше. Право силы становится главным, а практически у каждой страны есть свои конфликты, свои проблемы, и практически у каждого есть уверенность, что именно он сможет достичь нужного результата», – сказал Школьников.

«Ближайшие год-два этот праздник непослушания будет в основном по крупным странам, потом – по средним. А дальше это пойдёт вниз, и когда станет понятно, что гегемон уже слаб, начнётся полный цирк, потому что каждая маленькая странюшка захочет большего. Вспомнит, что у неё есть великая история, или придумает её, и начнёт пытаться от соседей откусить побольше. Не понимая последствий, в надежде «а вдруг получится». И тогда начнётся противостояние, очень много конфликтов всплывёт по всему миру, и удивляться этому не стоит», – добавил геостратег.