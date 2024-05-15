«Войск НАТО на Украине не будет»: в Киеве жалуются, что испуганный Запад дал заднюю

Вадим Москаленко.  
15.05.2024 15:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Страны НАТО не решатся на дальнейшую эскалацию в виде отправки своих войск на Украину, потому что это даст России право ударить ядерным оружием. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На саммите НАТО в Вашингтоне уже готовится решение о том, что на территорию Украины ни ногой. Это решили на все эти ядерные учения России немножко понизить градус. И что тут характерно, дело в том, что чем больше будет накаляться ситуация, тем может быть больше у России будет прав на использование тактического ядерного оружия, легитимность его применения», – сказал Карасев.

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Страны НАТО не решатся на дальнейшую эскалацию в виде отправки своих войск на Украину,...


«Потому что до сегодняшнего дня это сдерживалось Китаем, Индией. Даже ядерный шантаж, ядерные угрозы, словесные, не приветствовались. А если Запад будет тут тоже терять меру, и выходить на новые ступеньки эскалации, ну, «Атакамс» или там» Штомшедов» по территории России, Глобальный Юг уже не будет столь безапелляционно и настойчиво требовать от России сдержанности в риторике хотя бы применения тактического и стратегического ядерного оружия», – добавил эксперт.

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