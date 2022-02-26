Войска ДНР наступают, опровергая заявление Украины о «выдыхающихся русских»

Украинская пропаганда врет, утверждая о «выдыхающемся наступлении русских» – напротив, для взятия Мариуполя даже не задействованы все имеющиеся резервы.

Об этом в своем блоге пишет бывший секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По данными Ходаковского, сейчас продвижению сил ДНР мешают минные поля, которыми ВСУ закрыли подходы к Мариуполю.

«Должен сказать, что резервов у нас оказалось достаточно и не все из них введены в бой. Сейчас изматывают противника передовые части Корпуса, но ни наш спецназ, ни российские части ещё не вступили в действие. Так что говорить о нашем истощении, мягко говоря, не корректно.

Основная причина задержек в продвижении, как я уже говорил, минные поля. После первых потерь в начале активизации мы сменили тактику: при обнаружении минного поля продвигающиеся войска занимают оборону и ждут, пока спецтехника не проделает проход.

Есть проблемы с аэроразведкой – группы наших БПЛА не успевают обеспечивать корректировкой и данными все вступившие в бой подразделения. Глубоко сейчас под Мариуполь не продвигаемся, чтобы не подставить правый фланг под удар, ждём развития успеха российской армии на направлении Бердянска, чтобы синхронизировать действия», – пишет Ходаковский.