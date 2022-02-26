Войска ДНР наступают, опровергая заявление Украины о «выдыхающихся русских»
Украинская пропаганда врет, утверждая о «выдыхающемся наступлении русских» – напротив, для взятия Мариуполя даже не задействованы все имеющиеся резервы.
Об этом в своем блоге пишет бывший секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По данными Ходаковского, сейчас продвижению сил ДНР мешают минные поля, которыми ВСУ закрыли подходы к Мариуполю.
«Должен сказать, что резервов у нас оказалось достаточно и не все из них введены в бой. Сейчас изматывают противника передовые части Корпуса, но ни наш спецназ, ни российские части ещё не вступили в действие. Так что говорить о нашем истощении, мягко говоря, не корректно.
Основная причина задержек в продвижении, как я уже говорил, минные поля. После первых потерь в начале активизации мы сменили тактику: при обнаружении минного поля продвигающиеся войска занимают оборону и ждут, пока спецтехника не проделает проход.
Есть проблемы с аэроразведкой – группы наших БПЛА не успевают обеспечивать корректировкой и данными все вступившие в бой подразделения. Глубоко сейчас под Мариуполь не продвигаемся, чтобы не подставить правый фланг под удар, ждём развития успеха российской армии на направлении Бердянска, чтобы синхронизировать действия», – пишет Ходаковский.
Тем временем, бывший глава донецкой полиции Вячеслав Аброськин рассказал, что в Мариуполе разбежались все силовики:
«Практически 95% личного состава город покинули, осталась частично дежурка и центр 102 для регистрации. За ними последовали и отделы полиции Приморского, Центрального, Ильича, Левобережный, а также Мангуш и Володарское (Никольское). Побежали, сука, сотрудники, как…» — приводит он в Facebook слова одного из мариупольских полицейских.
Глава ДНР Денис Пушилин предупреждает, что Украина готовит инсценировку обстрела Мариуполя и других гоородов.
«По данным разведки Донецкой Народной Республики, украинские вооруженные формирования в ближайшее время планируют совершить массированные обстрелы из «Градов» и другого тяжелого вооружения жилых кварталов Краматорска, Славянска, Артемовска, возможно, Мариуполя и других населенных пунктов Донбасса, на данный момент еще подконтрольных Украине.
Целью этого преступления является обвинение в обстрелах, разрушениях жилья и инфраструктуры, возможной гибели людей подразделений Республик и России.
Убедительная просьба к жителям этих населенных пунктов укрыться в убежищах, предпринять все возможные меры безопасности, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье.
Мы считаем все население в границах бывшей Донецкой области нашими согражданами: вы голосовали в 2014 году за независимость Донецкой Народной Республики, и нам ценна каждая жизнь!
Жестокость и циничность преступных приказов украинского режима мы испытали на себе. Поэтому повторяю: срочно примите максимально возможные меры безопасности!» – говорится в обращении Пушилина.
Спасибо!
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