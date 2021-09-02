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02.09.2021 18:11 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
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Войска ЛДНР получили возможность свободного манёвра по всему фронту – Бадрак

Новости УкраиныАрмии ДНР и ЛНР чувствуют за собой поддержку России и получили возможность маневрировать на...

Армии ДНР и ЛНР чувствуют за собой поддержку России и получили возможность маневрировать на фронте.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Радио Свобода» заявил украинский военный эксперт и русофоб Валентин Бадрак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Украина, по мнению эксперта, должна быть готова к любым сценариям, в том числе обострению на белорусском направлении.

«Подконтрольные России террористические организации сейчас имеют маневр и способны менять направления своих ударов, своих атак. Это позволяет им делать и техника, и сосредоточенные вокруг границ Украины формирования российские, которые находятся в готовности поддержать любой уровень конфликта и вывести его на более высокий уровень эскалации.

Поэтому нам нужно быть готовыми сегодня по всему периметру границы со стороны Российской Федерации, включая со стороны Крыма и со стороны Белоруссии. Поэтому я считаю, что у нас эта серьезная проблема формировалась годами, и связана она с тем, что традиционно власть решает проблему обороноспособности за счет солдат и офицеров», – недоволен Бадрак.

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