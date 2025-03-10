Мандраж британского генерала: Войска на Украину отправим лишь под гарантии США

Войска европейских стран не будут отправлены на Украину в ближайшее время.

Об этом экс-начальник генштаба сухопутных войск королевства Ричард Даннатт заявил в интервью «Таймз Радио» передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В краткосрочной перспективе, я думаю, ответ отрицательный. Это вопрос о том, что могут сделать эти европейские силы, что им могут поручить. Я думаю, что мы немного опережаем события. Ведь Трамп не говорит о выходе из НАТО. Он говорит о том, что США будут меньше обеспечивать гарантии безопасности в Европе. Но «меньше» это тоже что-то значит», – сказал генерал.

Он считает, что у европейских военных еще нет возможностей, эквивалентных американским, поэтому он не хотел бы отправлять британские войска на Украину до того, как будет заключено перемирие, подкрепленное США.