Несмотря на потери, российская армия перешла на новые технологии, и наголову превосходит старомодные войска НАТО.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил известный антироссийскими высказываниями украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия сейчас готова к войне с НАТО больше, чем в 2022 году. Потому что у них совсем другая армия. С одной стороны, они потеряли огромное количество техники и тех военнослужащих, которых мы можем назвать кадровыми.

Но они приобрели армию с колоссальным боевым опытом, и которая активно осваивает те технологии, которые есть только в украинской армии – это беспилотные системы, которые являются сегодня, и я уверен, что дальше тренд этот никуда не денется, это самое основное средство поражения противника», – сказал Гайдай.