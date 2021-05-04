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04.05.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Албания, Балканы, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, США
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Войска НАТО произвели массовую высадку в Албании

В албанский порт Дуррес прибыли более 28 тысяч военнослужащих НАТО для участия в учениях...

В албанский порт Дуррес прибыли более 28 тысяч военнослужащих НАТО для участия в учениях «Защитник Европы 2021».

Только из США в Албанию были доставлены более 700 единиц военной техники.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в первую очередь учения «Защитник Европы 2021» направлены на отработку взаимодействия армии США с армиями союзников по Североатлантическому альянсу. В двухнедельных военных учениях на территории Албании, которые будут проходить с 17 мая по 2 июня, и будут организованы на шести местных военных базах, примут участие 6 тысяч американских военнослужащих, более тысячи албанских военнослужащих, а также бойцы 16 других стран, входящих  НАТО – всего более 28 тысяч человек.

«В порту Дуррес начинается большая подготовка, и такое количество американской военной техники прибыло в Европу после Второй мировой войны впервые, – сказал в приветственном слове к командующим прибывшего контингента НАТО премьер-министр Албании Эди Рама. – Будут продемонстрированы навыки взаимодействия США с армией партнеров НАТО по обеспечению безопасности на Западных Балканах и в Черноморском регионе…

Для нас большое удовольствие и честь, что так много звезд собралось здесь, в нашей маленькой стране, и я убежден, что эти учения  – гораздо больше, чем важный момент всей совместной работы, направленной на рост и демонстрацию наших способностей… Это исторический момент для всех, и момент, который наполняет нас большей гордостью и ответственностью».


В свою очередь командующий Европейским командованием Вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Тод Уолтерс заявил, что он «чувствует себя счастливым от возможности находиться в стране, которая относится ко всем своим партнерам, как к сестрам и братьям», и является «экспортером безопасности».

«Импульс, который вы продемонстрировали с момента вступления в НАТО, дал нам более безопасную Албанию, более безопасную западную часть Балкан, и более безопасную Европу. Сегодня мы чувствуем себя здесь в большей безопасности, чем когда-либо прежде», – заявил американец.

Помимо Албании военные учения «Защитник Европы 2021», которые являются не чем иным как бряцанием оружием перед Россией и ее союзниками – Сербией и Китаем, пройдут еще на более тридцати полигонах еще десяти европейских государств.

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