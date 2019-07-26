Войска «пацифиста» Зеленского по-прежнему стреляют и пишут на снарядах «Детям Донбасса»

26.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Конструктивная риторика по Минским соглашениям, звучащая со стороны нового правительства Украины, остаётся на уровне устных заявлений.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается самого формата, он будет продолжать существовать. Вопрос, насколько Киев будет уважительно к нему относиться и выполнять договорённости. Давайте вспомним, как главное требование Минских договорённостей – разведение тяжёлых вооружений – выполнялось нашими киевскими партнёрами, точнее, не выполнялось, сколько было отчаянных ситуаций, когда вроде вот-вот всё произойдёт, отвели – тут же ночью переместили тяжёлое вооружение обратно.

Что касается ситуации в регионе, она по-прежнему кровоточит. Эти снаряды с надписями «Детям Донбасса», всё остальное со стороны ВСУ, всё это продолжается, несмотря на то, что на Украине другой президент, звучит для нашего с вами уха весьма конструктивная риторика, но дальше-то ничего не двигается. То, что нам говорят: «Мы освободим людей», «Мы будем выполнять Минские договорённости», к сожалению, остаётся на уровне устных заявлений, а происходят совершенно противоположные вещи», – заявил Слуцкий.