«Войска РФ на территории Донбасса – мечта многих на Украине и на Западе» – Третьяков

02.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Президент Украины Зеленский самостоятельно в государстве ничего не решает, что вполне устраивает украинский народ, который, в отличие от русских, привык жить под разными иноземными режимами.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будет ли возобновление вооруженного конфликта в Донбассе, и по чьей инициативе? По инициативе ВСУ, или это Россия-«агрессор» вторгнется и всех захватит? Мы не можем это точно предсказать, потому что – это либо будет из-за какой-то случайности, не спровоцированной, безусловно, ни Донецком, ни Луганском, ни российской стороной, какое-то выступление массовое вооруженное со стороны ВСУ, или спровоцированное извне. Потому что заставить Россию войти восками на территорию ЛНР, ДНР – это мечта многих на Украине, на Западе, это снимает массу проблем. Россия объявляется опять полностью как агрессор, уже всего и вся, захватывает там земли, и дальше можно на этом, что угодно делать», – заявил эксперт.

Тем не менее, по его мнению, в целом развитие ситуации зависит от внешних источников, потому что «внутренняя политика Украины «неструтктурированна».

«Зеленский, проявляя худшие человеческие качества и политические, плывёт по пути намеченному, его толкают взад националисты, половина которых – это нацисты. Народ Украины, в силу истории этой территории, он привык жить под разными режимами, у него есть привычка, которая отсутствует, например, у русских Центральной России, они не могу жить под разными режимами, тем более иноземными. А эти могут, но так у них сложилась история: и те, и другие захватывали», – резюмировал Третьяков.