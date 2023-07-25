Войска РФ наступают на северо-восточном фронте

Иван Добровольский.  
25.07.2023 23:59
  (Мск) , Сватово
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


Подразделения российской армии давят противника на Сватово-Кременском и Краснолиманском направлениях.

Об этом сообщают военкоры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подразделения российской армии давят противника на Сватово-Кременском и Краснолиманском направлениях. Об этом сообщают военкоры,...

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«Сватово-Кременское направление:

Примерное продвижение и прорыв обороны противника западней н.п. Карамзиновки. Сегодня Наши Войска продолжили успешное продвижение. Освобождены Сергеевка и Новоегоровка. Противник безуспешно пытается контратаковать.

Прорывов обороны противника на данном направлении, как минимум, три: Севернее – в Районе Купянска и Южнее – в Серебрянском лесничестве.

Наши войска вводят в бой резервы и продолжают развивать успех. Логистика хохлов забуксовала – резервы вовремя подойти не успевают, хохол огребает заслуженных тумаков», – пишет ТГ-канал 105-го полка НМ ДНР.

«Успех Армии России на Краснолиманском направлении. Освобожден н. п. Сергеевка. Общее продвижение наших сил составило до 4 км по фронту и до 2 км в глубину боевых порядков обороняющегося противника», – пишет военкор Евгений Поддубный.

«Идет инфа, что мы отбили н.п. Надия (Надежда) Сватовского района ЛНР, что в 2-км от границы Харьковской области», – сообщает военкор Юрий Котенок.

«Купянское направление, наши десантники продвинулись больше чем на один километр западнее Лимана. Движение продолжается. Вполне возможно, что скоро образуется большая неприятность для подразделений ВСУ на этом направлении», – пишет военкор Андрей Руденко.

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