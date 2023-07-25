Войска РФ наступают на северо-восточном фронте

Подразделения российской армии давят противника на Сватово-Кременском и Краснолиманском направлениях.

Об этом сообщают военкоры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сватово-Кременское направление:

Примерное продвижение и прорыв обороны противника западней н.п. Карамзиновки. Сегодня Наши Войска продолжили успешное продвижение. Освобождены Сергеевка и Новоегоровка. Противник безуспешно пытается контратаковать.

Прорывов обороны противника на данном направлении, как минимум, три: Севернее – в Районе Купянска и Южнее – в Серебрянском лесничестве.

Наши войска вводят в бой резервы и продолжают развивать успех. Логистика хохлов забуксовала – резервы вовремя подойти не успевают, хохол огребает заслуженных тумаков», – пишет ТГ-канал 105-го полка НМ ДНР.