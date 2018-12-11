Войска СС воспевают на официальном телеканале Верховной Рады

11.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Гитлеровская дивизия СС «Галичина», сформированная из числа боевиков ОУН, оказала неоценимую помощь т.н. «львовской интеллигенции», которая смогла бежать на Запад, воспользовавшись задержкой наступления Красной армии.

Об этом в эфире официального телеканала украинского парламента «Рада» заявила экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дивизия воевала на территории Галичины, в частности, была битва под Бродами. Дивизия как минимум на десять дней остановила вход Красной армии во Львов.

В течении этих десяти дней, когда дивизия как зверь боролась с Красной армией, а немцы падали пластом и сразу отступали, а дивизия была вторая в формировании, за эти десять дней львовская интеллигенция могла выехать из Львова», – рассказала националистка.

Напомним, что накануне Верховная Рада приравняла гитлеровских коллаборационистов из ОУН-УПА к ветеранам Великой Отечественной войны, объявив их «борцами за независимость». Ранее украинский парламент исключил из законодательства термин «Великая Отечественная», заменив его на «Вторая мировая война».

Наблюдатели полагают, что следующим этапом будет официальная героизация дивизии СС «Галичина». На местном уровне во Львове годовщина ее создания уже широко отмечается в последние годы – партия Фарион «Свобода» вывешивает в центре города билборды и ситилайты в честь гитлеровцев.