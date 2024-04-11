Войска США вступят в конфликт, если Россия продвинется в Европу – американский аналитик

Анатолий Лапин.  
11.04.2024 14:34
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Без американских денег Украина не сможет защититься, подготовиться к очередному контрнаступлению.

Об этом в эфире интернет-блога «Сейчас» на ломаном украинском заявил американский военный аналитик, бывший советник командующего армией США в Европе Марк Войджер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Без американских денег Украина не сможет защититься, подготовиться к очередному контрнаступлению. Об этом в...

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«60 миллиардов, о которых говорим уже почти полгода, от этих денег зависят поставки оружия, противоракетной обороны и многие другие средства, которыми Украина сможет защитить свое небо, а также подготовить новое контрнаступление летом. Это важный момент в истории не только Украины, но и Америки в целом, в истории мира.

Я думаю, что в Конгрессе и в целом в политической элите Америки существует понимание, что агрессивная война России – это не просто территориальный конфликт между Россией и Украиной, и даже не только европейская война, а это реально первая мировая гибридная война 21-го столетия, которая у вас, к сожалению, и конвенциональная на этом этапе», – сказал эксперт.

«Это может привести и к паневропейской войне. Конечно, в таком случае американские солдаты в рамках договора НАТО будут вынуждены принять участие, потому намного лучше помочь Украине сейчас защитить себя и победить Россию, чем ждать до завтра, когда будет еще более сильное российское наступление», – заявил Войджер.

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